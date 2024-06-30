الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز

طريقة عمل القهوة الخضراء وفوائدها للجسم

القهوة الخضراء
القهوة الخضراء

تزايد عمليات البحث حول طريقة عمل القهوة الخضراء إعداد فنجان القهوة الخضراء يعتبر من أكثر الطرق البسيطة للتحضير في المنزل. إليكم أسهل طريقة لعمل القهوة الخضراء، سواء من خلال حبات قهوة كاملة أو مسحوق مطحون.

طريقة عمل القهوة الخضراء

الخطوة الأولي: نغسل حبوب القهوة الخضراء بالماء جيدًا، ونتركها حتي تجف.

الخطوة الثانية: في المطحنة الكهربائية، قم بطحن بعض حبات القهوة الخضراء الطازجة إلى أن تصبح ناعمة.

الخطوة الثالثة: يمكن الاستغناء عن الخطوتين السابقتين في حالة استخدام مسحوق القهوة الخضراء الجاهز.

الخطوة الرابعة: ضع الماء في قدر على نار عالية، ثم أضف القهوة المطحونة ونتركهم بضع دقائق حتى الغليان.

الخطوة الخامسة: نخفف الحرارة ونترك المزيج على النار لمدة 15 دقيقة.

الخطوة السادسة: يترك الخليط بعد ذلك 10 دقائق، ثم تصفيته ليقدم كمشروب دافئ ولذيذ.

الخطوة السابعة: يمكن إضافة عسل نحل أو سكر دايت حسب الرغبة

كما يمكن تناوله باردًا، وهنا يترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة ثم تصفيته.

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فوائد القهوة الخضراء 

اولا: فقدان الوزن من خلال تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، بدلًا من تخزينها داخل الجسم في صورة دهون غير صحية. كذلك تعمل القهوة الخضراء على رفع معدل الحرق من 3٪ إلى 11٪.

ثانيا: خفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 5 مم زئبقي، في حين خفض الضغط الانبساطي بنسبة 3 مم زئبقي.

ثالثا: مفعول البن الأخضر في منع أو تقليل بعض الأعراض النفسية والعصبية المتحكمة في مرض آلزهايمر، هذا من خلال تحسين وظائف المخ والمزاجية.

رابعا: يعمل حمض الكلوروجينيك على منع أو تقليل تكوين أورام القولون، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون المستقيم.

خامسا: لها تأثير واضح على دهون البطن، لذلك تدخل ضمن أنظمة رجيم لتخسيس البطن والتخلص من الكرش.

سادسا: يُفترض احتواء القهوة الخضراء على نسبة عالية من حمض الكلوروجينيك الذي من شأنه التحكم في مستويات الجلوكوز أو السكر في الدم، وبالتالي يقل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 30٪.

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