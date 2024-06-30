الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنظمه المصرية الألمانية تحيى ذكرى ثورة 30 يونيو وتكرم أهالي الشهداء

احتفال المنظمة المصرية
احتفال المنظمة المصرية الألمانية

احتفلت المنظمة المصرية الألمانية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أمس، وأيضا بذكرى مرور ١٠ سنوات علي تأسيس المنظمة.

وبحسب بيان للمنظمة تلقت “الدستور” نسخة منه عقدت الاحتفالية بحضور أعضاء من الهيئة الدبلوماسية المصرية من برلين المستشارة الدكتورة انجي بدير وفرانكفورت المستشار صمويل شفيق وممثلين لكنيسة المصرية ومشيخة الازهر ولفيف من الرموز المصرية في ألمانيا.  

txt

السيدة انتصار السيسى: أدعوكم جميعًا لاستلهام روح 30 يونيو لمواجهة كل التحديات

ماجد سعد: ٣٠ يونيو أعظم ثوره في تاريخ مصر المعاصر

من جهته أكد ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية ان ثورة ٣٠ يونيو 2013 هى أعظم ثوره في تاريخ مصر المعاصر فهي الثورة التي انقذت مصر من ايدي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم من أهل الشر.


وتابع “لأن مصرين الخارج جزء لا يتجزأ من مصرين الداخل نستعيد معًا اليوم اعضاء المنظمه المصرية الالمانية والجالية المصرية في ألمانيا كيف واجهنا جماعه الاخوان الارهابية هنا داخل المانيا وذلك من خلال المشاركة  في ثورة ٣٠ يونيو في المدن الالمانية برلين فرانكفورت شتوجارت وكانت ثورتنا علي حكم المرشد  وسام شرف علي صدورنا حتي يومنا هذا”.

وتقدمت المنظمه بالشكر لجيش وشرطة مصر التي حمت الشعب المصري من الجماعة الإرهابية حيث قامت  بتكريم شهداء مصر الابرار  بالوقوف دقيقه حداد علي ارواحهم الطاهرة وإصدار شهادات تكريم وتقدير وهم الشهيد احمد المنسي  والشهيد محمد مبروك  والشهيد هشام بركات.

txt

السيسى: موقف مصر كان نبيلًا وشريفًا ووطنيًا وثابتًا تجاه الأشقاء الفلسطينيين

المنظمة المصرية الألمانية تحتفل بذكرى تأسيسها العاشرة

كما احتفلت  المنظمة  بمرور١٠ سنوات علي تأسيس المنظمة المصرية الألمانية التي ولدت من رحم ثورة ٣٠ يونيو، حيث يعتبر اعضاء المنظمة  انفسهم حراس علي ثورة ٣٠ يونيو منذ يوم تأسيس المنظمة في 27 أغسطس 2014.

وبحسب البيان تم عرض انجازات المنظمة المصرية الألمانية على مدار العشر سنوات الماضية منذ اليوم الاول في تأسيس المنظمة  حيث اخذت المنظمة على عاتقها مجابهه أنصار الجماعة الارهابية من خلال مظاهراتها المضاده لهم وتصحيح الصورة المغلوطة والأكاذيب والتصدي لحرب الإشاعات  واقامه حوار مع الساسة الالمان لتصدير صوت شعب ٣٠ يونيو وتكوين لوبي ألماني من محبي مصر.

وتابع البيان “ظهر هذا في وجود النخبة الالمانية في حفلات المنظمة الثقافية والاجتماعية وكان منهم محافظ مدينه فرانكفورت وأعضاء البرلمان الالماني ومندوبي الاحزاب السياسيه وتكريمهم في  الفاعليات المصرية الالمانية”.

وتقدمت المنظمه بالشكر لكل المسئولين السابقين من البعثة الدبلوماسية سواء كانوا سفراء او قناصل او مستشارين علي تقديم الدعم  المعنوي لاعضاء المنظمة والمصريين الذين هم  على قلب رجل واحد.

المنظمة المصرية الألمانية ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو ماجد سعد ثورة ٣٠ يونيو 2013 مصر

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

6 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه