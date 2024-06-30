المنظمه المصرية الألمانية تحيى ذكرى ثورة 30 يونيو وتكرم أهالي الشهداء

احتفلت المنظمة المصرية الألمانية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أمس، وأيضا بذكرى مرور ١٠ سنوات علي تأسيس المنظمة.

وبحسب بيان للمنظمة تلقت “الدستور” نسخة منه عقدت الاحتفالية بحضور أعضاء من الهيئة الدبلوماسية المصرية من برلين المستشارة الدكتورة انجي بدير وفرانكفورت المستشار صمويل شفيق وممثلين لكنيسة المصرية ومشيخة الازهر ولفيف من الرموز المصرية في ألمانيا.

ماجد سعد: ٣٠ يونيو أعظم ثوره في تاريخ مصر المعاصر

من جهته أكد ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية ان ثورة ٣٠ يونيو 2013 هى أعظم ثوره في تاريخ مصر المعاصر فهي الثورة التي انقذت مصر من ايدي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم من أهل الشر.



وتابع “لأن مصرين الخارج جزء لا يتجزأ من مصرين الداخل نستعيد معًا اليوم اعضاء المنظمه المصرية الالمانية والجالية المصرية في ألمانيا كيف واجهنا جماعه الاخوان الارهابية هنا داخل المانيا وذلك من خلال المشاركة في ثورة ٣٠ يونيو في المدن الالمانية برلين فرانكفورت شتوجارت وكانت ثورتنا علي حكم المرشد وسام شرف علي صدورنا حتي يومنا هذا”.

وتقدمت المنظمه بالشكر لجيش وشرطة مصر التي حمت الشعب المصري من الجماعة الإرهابية حيث قامت بتكريم شهداء مصر الابرار بالوقوف دقيقه حداد علي ارواحهم الطاهرة وإصدار شهادات تكريم وتقدير وهم الشهيد احمد المنسي والشهيد محمد مبروك والشهيد هشام بركات.

المنظمة المصرية الألمانية تحتفل بذكرى تأسيسها العاشرة

كما احتفلت المنظمة بمرور١٠ سنوات علي تأسيس المنظمة المصرية الألمانية التي ولدت من رحم ثورة ٣٠ يونيو، حيث يعتبر اعضاء المنظمة انفسهم حراس علي ثورة ٣٠ يونيو منذ يوم تأسيس المنظمة في 27 أغسطس 2014.

وبحسب البيان تم عرض انجازات المنظمة المصرية الألمانية على مدار العشر سنوات الماضية منذ اليوم الاول في تأسيس المنظمة حيث اخذت المنظمة على عاتقها مجابهه أنصار الجماعة الارهابية من خلال مظاهراتها المضاده لهم وتصحيح الصورة المغلوطة والأكاذيب والتصدي لحرب الإشاعات واقامه حوار مع الساسة الالمان لتصدير صوت شعب ٣٠ يونيو وتكوين لوبي ألماني من محبي مصر.

وتابع البيان “ظهر هذا في وجود النخبة الالمانية في حفلات المنظمة الثقافية والاجتماعية وكان منهم محافظ مدينه فرانكفورت وأعضاء البرلمان الالماني ومندوبي الاحزاب السياسيه وتكريمهم في الفاعليات المصرية الالمانية”.

وتقدمت المنظمه بالشكر لكل المسئولين السابقين من البعثة الدبلوماسية سواء كانوا سفراء او قناصل او مستشارين علي تقديم الدعم المعنوي لاعضاء المنظمة والمصريين الذين هم على قلب رجل واحد.