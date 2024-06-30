الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 1234 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1234 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكل أنحاء الجمهورية.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها إلكترونيًا بما يضمن سرعة ضبطها.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية الملصق الالكتروني

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