أسوانية تنشر "تراث النوبة" على شواطئ الإسكندرية.. وتشارك في تدريب السيدات وذوي الهمم

حرف يدوية وأعمال تراثية احتضنها أحد شواطئ عروس البحر المتوسط، ضمن مهرجان "إسكندراني منتج" والذي يهدف إلى إقامة معارض تسويقية على شواطئ الإسكندرية في موسم الصيف، يشارك بها العارضين من المرأة المعيلة، والأسر المنتجة الأكثر احتياجًا، وذوي الهمم لتقديم الدعم لهم.



وشهد المعرض الأول للمهرجان بشاطئ البوريفاج والذي افتتحه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، العديد من العارضين الذين تميزوا بمنتجاتهم الإبداعية والجودة العالية فضلًا عن تدريب المشاركين غيرهم من السيدات المعيلات وذوي الهمم وعرض منتجاتهم بالمعارض.

أمام مشغولاتها اليدوية بألوانها الزاهية وأشكالها المتميزة، تجلس غادة أحمد عبده، السيدة الأسوانية أمام طاولة العرض الخاصة بها بمعرض "إسكندراني منتج"، موضحة أنها تنشر التراث النوبي بالمعارض التي تنظمها الدولة من خلال مشروع تصميم حُلي وإكسسوارات نوبية.

وأضافت لـ"الدستور" أنها بدأت تلك الفكرة كهواية بعمل قطع بسيطة ثم شاركت في دورة تدريبية تعلمت من خلالها نحت أشكال أطقم الذهب النوبي ولكن من خامات أخرى مثل النحاس والفضة أو غيرها من المعادن لتكون متاحة لكافة الفئات.

وأشارت إلى أن الذهب النوبي له أشكال كثيرة تحرص على اقتنائها المرأة النوبية ومن بينها: "الجكيت، القمر بوبا، النُجار، صافا، الزعفة، جصة الرحمن" لذا كان الهدف إنتاج هذه الأنواع من خامات أخرى بالإضافة إلى تنفيذ منها أشكال مودرن تواكب فتيات الجامعة.

وقالت إنها بدأت الشغل اليدوي كهواية منذ سنوات طويلة، ثم تحولت لاحتراف بعد أن تعلمت شغل النحاس وتقفيل قطع الاكسسوار واللحام والتفريغ، والتحقت بدورة تدريبية لتعلم عمل كافة القطع النوبية، واستخدام الأحجار الكريمة وأنواعها وميزة كل حجر لتثقل الهواية والعمل بالدراسة العلمية.

وتابعت: بعد أن أصبح لديها فكرة وتطبيق عملى لمشروعها وتصميم الكثير من أشكال الحُلي النوبي، أرادت أن تساعد غيرها، حيث بدأت تدريب ذوي الهمم والمرأة المعيلة والمكفوفين على الأشغال اليدوية المختلفة، كما تشارك مع مديرية الشباب والرياضة بالورش المختلفة مثل: الشموع، والمكرمية والشنط، وإعادة التدوير.

وأكدت "غادة" أهمية المعارض التي توفرها الدولة لأصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، ومشاركة السيدات المعيلة وذوي الهمم بها، حيث تساعدهم بالتعرف على الجمهور، لعرض منتجاتهم المختلفة وتفتح لهم أسواقا جديدة، مشيرة إلى أنها تشارك في تدريب السيدات لكي يعملن من منازلهن بالإضافة إلى دعمهن بالمشاركة في المعارض وتسويق منتجاتهن.