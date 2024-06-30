الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التضامن: تنفيذ 9،5 مليون زيارة توعية أسرية ضمن برنامج "2 كفاية"

التضامن
التضامن

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أنه تم تنفيذ 9،5 مليون زيارة توعية أسرية و4،500 ندوة توعية للمساهمة في جهود تنظيم الأسرة بالشراكة مع 112 جمعية منذ بدء مشروع "2 كفاية"، حيث تردد 620  ألف سيدة على عيادات 2 كفاية لخدمات الصحة الإنجابية، و75% استخدمن وسائل تنظيم أسرة مجانية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

مودة 


وأشار التقرير، إلى أن عدد المتدربين المترددين على منصة "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج بلغ 5 ملايين و1،2 مليون مستفيد من التدريب المباشر بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث، وبلغ المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25،3 مليون، و25 مليون مشاهدة للحملة الاعلامية وحلقات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تم إطلاق منصة للاستشارات الرقمية " اسأل مودّة " وبلغ عدد مستفيدي المنصة 6،500 من جميع المحافظات.

 

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وعي 
 

وأكد التقرير، أنه تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2،500 رائدة إلى 15،000 رائدة اجتماعية يقمن بزيارات منزلية وندوات توعية مع رجال الدين ويستهدفن 3 ملايين أسرة، كما تم تنفيذ حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي 30 مليون مستفيد، وتنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة والتى تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد، أيضا تنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، زواج الأطفال، العنف في تنشئة الأطفال استفاد منها عدد 876 ألف مستفيد، وتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من حملة "بالوعي مصر بتغير للأفضل" بـ 9 محافظات بإجمالي 250 ألف خدمة والتي استفاد منها 35 ألف تشمل خدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية للأطفال، وخدمات لذوى الإعاقة، وتوعية مباشرة، وتنفيذ 3 مليون زيارة منزلية للتوعية بحقوق المواطنة والحق الانتخابي من خلال 15،000 رائدة.
 

وزارة التضامن مودة 2 كفاية المتدربين المترددين تنظيم أسرة

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