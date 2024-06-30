ندوات وحفلات فنية.. فعاليات بيت السناري في شهر يوليو 2024

يسعى الكثير من المصريين لحضور الفعاليات الثقافية المتنوعة، خلال شهر يوليو الذي يتزامن مع الإجازة الصيفية للأطفال في المدارس، لذا يقدم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، مجموعة من فعالياته الثقافية، خلال هذا الشهر والتي تضمنت عددًا من الأنشطة والندوات وورش العمل المتنوعة للأطفال.

أجندة الفعاليات الثقافية لـ "بيت السناري" لشهر يوليو

يقيم بيت السناري، ندوة بعنوان "السماح بالرحيل"، يوم 2 يوليو المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً.

ينظم البيت الأثري في يوم 3 يوليو 2024، ندوة لمناقشة كتاب لازورد للكاتبة عبير العطار، في تمام الساعة 7 مساءً.

احتفال برأس السنة الهجرية، يوم 7 يوليو 2024، مع الفنان محمد المنفلوطي في تمام الساعة 8 مساءً.

يوم 14 يوليو 2024، ينظم بيت السناري، ندوة بيت العائلة المصرية، في تمام الساعة 7 مساءً.

في يوم 18 يوليو، يقيم بيت السناري الأثري، ورشة لتعليم التحدث بالفصحى للأطفال، من الساعة 11 صباحًا إلى 1 ظهرًا.

وفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، يقيم بيت السناري الأثري، حفل غنائي للفنان أشرف علي، في تمام الساعة 8 مساءً.

بيت السناري الأثري

يعود بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وفي عام 1798؛ تمت مصادرة البيت الأثري من الفرنسيين، مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وقد تم تسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية، بناء على الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، حيث حرصت المكتبة على تجهيزه وتوفير كافة المستلزمات، لإتاحة البيت الأثري، ليكون مقرًا للفنون والأنشطة الثقافية، السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، كما ينظم المنزل عددًا من الفعاليات الثقافية مثل إقامة المعارض الفنية، والحفلات الموسيقية، والورش التعليمية والفنية للكبار والأطفال، بالإضافة إلى عروض ومناقشات الكتابة.