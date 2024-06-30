"أكثر من 700 مليار جنيه".. جهود الدولة لتنمية سيناء خلال 11 عامًا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود الدولة لتنمية سيناء خلال 11 عاما.

تنمية سيناء خلال 11 عامًا:

وضعت الدولة شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار.

نجحت الدولة المصرية في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء.

الدولة رصدت أكثر من 700 مليار جنيه تكلفة للمشروعات في شبه الجزيرة.

زاد إجمالي الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف.

وصلت نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 114.3%.

100 ألف فرصة عمل مباشرة وفرتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبرى.

محطة جبل الزيت لطاقة الرياح من بين أكبر مشروعات الطاقة المتجددة.

تنفيذ 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها.

وجار تطوير 8 موانئ بحرية وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية.

جار تطوير 6 مطارات بجانب إنشاء مطار البردويل.

تنفيذ أكثر من 48 ألف وحدة إسكان اجتماعي و4259 بيتًا بدويًا وإنشاء 18 تجمعًا تنمويًا.

تنفيذ 55 مشروعًا لمياه الشرب و34 محطة تحلية مياه بحر و79 مشروعًا للصرف الصحي.

بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7%.

إنشاء أكثر من 8 آلاف حوض ضمن مشروعات الاستزراع السمكي.

إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية.

إنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة.

تطوير شامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا.