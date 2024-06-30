رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات يكشف مكاسب الدولة من الثروة السمكية

أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحى، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن ثمار ومكسب الثروة السمكة من 30 يونيو هو زيادة الإنتاج والتنوع والتصدير، حيث بلغ إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك حوالى 2 مليون طن، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، بنسبة 80% من إجمالى الإنتاج، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية والنيل بنسبة 20% من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 88%، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الأسماك في مصر لـ3 ملايين طن خلال عام 2030.

صادرات الأسماك

وأضاف مصيلحي لـ"الدستور" أنه قد بلغت كمية صادرات مصر من الأسماك حوالى 29 ألف طن، وبلغت كمية الأسماك المستوردة حوالى 373 ألف طن، ويتم تصدير الأسماك البحرية مثل الدنيس والقاروص واللوت، وتقسم الثروة السمكية فى مصر لقطاعين أساسيين وهما المصايد الطبيعية وتشمل البحيرات والبحرين والنيل والمزارع السمكية سواء عذبة أم مالحة ملك للدولة ويتم تأجيرها أو ملك للجهاز أو ملك للأشخاص والشركات، كما تم التوسع فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون ومثلث الديبة وشرق التفريعة وشركة قناة السويس، كما تم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية كما تم التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، فضلًا عن الترخيص لـ9 مزارع في الأراضي الصحراوية للعمل بهذا النظام.

وأشار "مصيلحي" إلى أنه تم التوسع فى الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، وطرح 21 موقعًا للأقفاص منها 9 مواقع فى البحر الأحمر و12 موقعًا في البحر المتوسط للمستثمرين وجار الانتهاء من إجراءات الطرح، كما يتبع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، النظم الحديثة والأساليب العلمية للحفاظ على ما تم الوصول إليه وزيادته خلال الفترة القادمة، وتهتم القيادة السياسية حاليًا بتعظيم الإنتاج السمكى لتنمية الثروة السمكية في إطار خطة التنمية الشاملةوزيادة حصة مصر الدولي من أسماك الآونة من 67 طنًا إلى 513 طنًا.