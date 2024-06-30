الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف جميع إجازات شهر يوليو 2024 وأغسطس لموظفي الدولة

إجازات شهر يوليو
إجازات شهر يوليو 2024

زاد البحث عن إجازات شهر يوليو 2024 من قبل أكثر من 6 ملايين موظف حكومي في كافة محافظات الجمهورية، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت لمدة 9 أيام متواصلة حيث يتخلل الشهر المقبل العديد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام والخاص وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالقطاع الحكومي أو للقانون رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص.

إجازات شهر يوليو 2024

يحصل موظفي الدولة على إجازات شهر يوليو 2024 مدفوعة الأجر وفقا لما يلي:-

  • يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 (اجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 هـ).
  • يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024 (اجازة بدلا من يوم الثلاثاء 23 يوليو ذكرى ثورة 1952).
  • يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

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اجازات شهر أغسطس 2024 لموظفي الدولة 

لا يوجد اجازات رسمية مدفوعة الأجر في شهر أغسطس المقبل لذلك يحصل موظفي القطاعين العام والخاص على العطلات الأسبوعية فقط وهى كما يلي:-

  • يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024.
  • يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024.
  • يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024.
  • يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024.
  • يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024.
  • يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024.

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