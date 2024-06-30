إنجازات ثورة 30 يونيو.. ميناء الصيد يوفر 4 آلاف فرصة عمل على أرض البحيرة

شهدت مصر عد ثورة 30 يونيو تطويرا للبنية التحتية والمرافق الخدمية، وكان مشروع إنشاء ميناء صيد المتكامل في رشيد أحد أبرز هذه المشروعات في محافظة البحيرة.

ويهدف مشروع ميناء الصيد إلى إنشاء أول ميناء صيد حديث ومتكامل في محافظة البحيرة، حيث سيتم توفير كافة المرافق اللازمة لصيد وتجهيز الأسماك، بما في ذلك أرصفة للسفن، ورش صيانة، ومنشآت لتخزين وتجهيز المصيد، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 4000 فرصة عمل مباشرة في مجال الصيد والتصنيع السمكي، كما سيعزز من قدرة المحافظة على الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين، بشكل عام، يعتبر هذا المشروع نقطة تحول مهمة في تنمية محافظة البحيرة وتحسين مستوى معيشة سكانها.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن مشروع ميناء الصيد هو جزء من توجه الدولة لتطوير مدينة رشيد وإعطائها الدور والمكانة اللائقة بها، نظرًا لما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية مهمة. وأشارت إلى أن ميناء الصيد الذي سيتم إنشاؤه هو مشروع قومي ضخم، يهدف إلى تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة للمحافظة ككل.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أيضًا أن مشروع ميناء الصيد سيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة البحيرة، مما سيساهم في خلق فرص عمل وتخفيف البطالة في المنطقة.

وأكدت أن هذا الميناء سيكون الأول من نوعه في مصر، وسيتم إنشاؤه على مساحة تبلغ 48 ألف متر مربع. وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية والاقتصادية في مختلف المناطق، وخاصة المدن التاريخية مثل رشيد.

من جانبه، أكد المهندس محمد زايد المدير التنفيذي لمشروع ميناء الصيد، أن الميناء الجديد في رشيد يتكون من العديد من المباني والمرافق التخصصية، لدعم أعمال الصيد والنشاطات المرتبطة بها. وأوضح أن هذه المكونات تشمل: مباني الإدارة والدعم اللوجستي مثل ورش الصيانة والترميم والطلاء، وخزانات المياه الأرضية، ومباني تشوين المهمات والورش الهندسية التخصصية، بالإضافة إلى مباني لأنظمة الكهرباء، ومباني البيع بالجملة والتجزئة، والمصانع التخصصية مثل مصنع تعليب الأسماك، ومصنع الثلج، ومصنع شباك الصيد، ومبنى الثلاجات للتخزين والحفظ، والمنشأة الجمركية والخزانات، والأرصفة والمرسى لربط السفن والقوارب.

أشار زايد إلى أن هذا التكوين المتكامل للمرافق والمباني سيمكن الميناء من القيام بجميع الأنشطة المرتبطة بصناعة الصيد البحري، بما في ذلك التجهيز والتصنيع والتخزين والبيع، مؤكدًا أن ميناء الصيد الجديد في رشيد سيكون أكبر وأكثر تطورًا من الموانئ الأخرى في مصر، حيث سيتضمن إنشاء رصيف بطول 850 متر، مما يتيح سعة استيعابية للميناء تصل إلى 60 مركبًا في الساعة، كما يضم أيضًا مصنعًا لتعليب الأسماك، ومصنعًا لإنتاج شباك الصيد، ومصنعًا للثلج، بالإضافة إلى وجود رصيف خاص لصيانة السفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر مربع.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد أنه جارٍ الانتهاء من أعمال البنية التحتية المطلوبة مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، وأن هذه الأعمال تجرى وفقًا لجدول زمني محدد، تمهيدًا للبدء في التشغيل التجريبي للميناء.