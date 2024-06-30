الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجازات ثورة 30 يونيو.. ميناء الصيد يوفر 4 آلاف فرصة عمل على أرض البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت مصر عد ثورة 30 يونيو تطويرا للبنية التحتية والمرافق الخدمية، وكان مشروع إنشاء ميناء صيد المتكامل في رشيد أحد أبرز هذه المشروعات في محافظة البحيرة.

ويهدف مشروع ميناء الصيد إلى إنشاء أول ميناء صيد حديث ومتكامل في محافظة البحيرة، حيث سيتم توفير كافة المرافق اللازمة لصيد وتجهيز الأسماك، بما في ذلك أرصفة للسفن، ورش صيانة، ومنشآت لتخزين وتجهيز المصيد، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 4000 فرصة عمل مباشرة في مجال الصيد والتصنيع السمكي، كما سيعزز من قدرة المحافظة على الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين، بشكل عام، يعتبر هذا المشروع نقطة تحول مهمة في تنمية محافظة البحيرة وتحسين مستوى معيشة سكانها. 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن مشروع ميناء الصيد هو جزء من توجه الدولة لتطوير مدينة رشيد وإعطائها الدور والمكانة اللائقة بها، نظرًا لما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية مهمة. وأشارت إلى أن ميناء الصيد الذي سيتم إنشاؤه هو مشروع قومي ضخم، يهدف إلى تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة للمحافظة ككل.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أيضًا أن مشروع ميناء الصيد سيوفر 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة البحيرة، مما سيساهم في خلق فرص عمل وتخفيف البطالة في المنطقة. 

وأكدت أن هذا الميناء سيكون الأول من نوعه في مصر، وسيتم إنشاؤه على مساحة تبلغ 48 ألف متر مربع. وأشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية والاقتصادية في مختلف المناطق، وخاصة المدن التاريخية مثل رشيد.

من جانبه، أكد المهندس محمد زايد المدير التنفيذي لمشروع ميناء الصيد، أن الميناء الجديد في رشيد يتكون من العديد من المباني والمرافق التخصصية، لدعم أعمال الصيد والنشاطات المرتبطة بها. وأوضح أن هذه المكونات تشمل: مباني الإدارة والدعم اللوجستي مثل ورش الصيانة والترميم والطلاء، وخزانات المياه الأرضية، ومباني تشوين المهمات والورش الهندسية التخصصية، بالإضافة إلى مباني لأنظمة الكهرباء، ومباني البيع بالجملة والتجزئة، والمصانع التخصصية مثل مصنع تعليب الأسماك، ومصنع الثلج، ومصنع شباك الصيد، ومبنى الثلاجات للتخزين والحفظ، والمنشأة الجمركية والخزانات، والأرصفة والمرسى لربط السفن والقوارب.

أشار زايد إلى أن هذا التكوين المتكامل للمرافق والمباني سيمكن الميناء من القيام بجميع الأنشطة المرتبطة بصناعة الصيد البحري، بما في ذلك التجهيز والتصنيع والتخزين والبيع، مؤكدًا أن ميناء الصيد الجديد في رشيد سيكون أكبر وأكثر تطورًا من الموانئ الأخرى في مصر، حيث سيتضمن إنشاء رصيف بطول 850 متر، مما يتيح سعة استيعابية للميناء تصل إلى 60 مركبًا في الساعة، كما يضم أيضًا مصنعًا لتعليب الأسماك، ومصنعًا لإنتاج شباك الصيد، ومصنعًا للثلج، بالإضافة إلى وجود رصيف خاص لصيانة السفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر مربع.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد أنه جارٍ الانتهاء من أعمال البنية التحتية المطلوبة مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، وأن هذه الأعمال تجرى وفقًا لجدول زمني محدد، تمهيدًا للبدء في التشغيل التجريبي للميناء.

ميناء الصيد برشيد محافظة البحيرة مدينة رشيد صيد الأسماك رشيد

مواد متعلقة

مصرع شاب غرقا فى شاطئ إدكو بالبحيرة

ضبط 40 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

مصرع وإصابة 15 شخصًا فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

تحرير 56 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة بالبحيرة

بعد زراعة 33 ألف فدان.. لجان المكافحة بالبحيرة تتابع محصول القطن

بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

ضبط 2.5 طن سكر و3 أطنان محسن زراعى وكبريت خلال حملة تموينية بالبحيرة

مصرع شخصين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بالبحيرة

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع المطورين الأوروبيين بـ33 مليار دولار

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه