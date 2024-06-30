عابد: كلمة الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو تاريخية وتعكس مدى التزامه بتحقيق آمال وطموحات الشعب

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تاريخية وجه فيها رسائل هامة للشعب المصري، أهمها حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في توقيت هام، لتعكس مدى التزام القيادة السياسية بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

التكاتف من أجل بناء مستقبل أفضل

وأشار النائب علاء عابد إلى تأكيد الرئيس، في كلمته، على أهمية العمل المشترك والتكاتف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن رسائل الرئيس السيسي تعبر عن فهم عميق للتحديات التي يواجهها المواطنون، وتؤكد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت النائب علاء عابد إلى أن التزام الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، يعكس روح ثورة 30 يونيو التي قامت من أجل حياة أفضل لكل مصري.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الرئيس السيسي لم يغفل عن تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق النائية، كما تم العمل على تطوير التعليم والصحة، بما يعزز من قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في بناء الوطن.

استعادة استقرار الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، وساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة متلفزة، أنه خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر، وجسامة التضحيات، وبنينا أساسًا تنمويًا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء، لم نترك قطاعًا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، لم نهب المسئولية ولم نتجنبها مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم.