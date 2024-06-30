أحمد حلمى: ذكرى ثورة 30 يونيو تدشين لطريق التنمية ومرحلة بناء الدولة الحديثة

أكد المهندس أحمد حلمى، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، أن ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية خالدة أعادت مصر للمصريين التى استردت فيها هويتها واستقرارها، إذ كانت عنوانا لانتفاضة واصطفاف الشعب بإرادة صلبة على قلب رجل واحد لتتصدى فيه للهجمة المسعورة التى سعت لاختطاف الدولة وهدفت لتكون مصر مركزا للإرهابيين، لتنتصر القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، آنذاك لاختيار الشعب وصوته وتنجح فى مواجهة تلك المساعى الهدامة.

وأضاف «حلمي»، أن الدولة مضت على مدار الـ11 سنوات الماضية فى مسارى بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل، إذ انتقلت من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، انطلاقًا من قناعة ثابتة بأن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، ووجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية غير المسبوقة مدعوما باصطفاف ودعم الشعب خلف قيادته لنهضة شاملة وغير مسبوقة بكافة مناحى الدولة، وبالتوازى نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل فى محاصرة الإرهاب وكسر شوكته.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، إلى أن الدولة خطت بقوة نحو تنفيذ إصلاحات جذرية لتعزيز الحريات العامة وتطوير المؤسسات الديمقراطية، بالإضافة إلى التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين، وأنفقت 400 مليار دولار على مشروعات تطوير البنية التحتية وتهيئتها لجذب الاستثمارات التنموية المختلفة، كما عمدت إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية بمد شبكة الحماية الاجتماعية وإنهاء العشوائيات والتوجه نحو مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وتغيير حياة الملايين والتى ارتفعت تكلفتها لـ350 مليار جنيه.

انجازات ثورة 30 يونيو

وأوضح المهندس أحمد حلمى، أن القيادة السياسية أولت أهمية كبرى لتطوير شبكة الطرق المتهالكة والتى كانت تقف حائط صد ضد كل مساعى التنمية والتطوير، واستهدفت مواجهة التحديات بمبادرات من بينها كان تحسين الرعاية الصحية للمصريين والقضاء على فيروس سي، متوجها بالتهنئة للشعب المصرى العظيم وفى القلب منه القوات المسلحة، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، وللرئيس السيسى الذى ما كانت لتنجح الثورة لولا انحيازه لإرادة الشعب المصرى وما حمله على عاتقه من عواقب هذا القرار المصيرى ومراعاة صالح الوطن أولا، وبالتحية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن واستقراره.

وأوضح الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن نجاح ثورة 30 يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من الفاشية الدينية، وحافظت على الهوية المصرية وانطلقت بالدولة نحو البناء والتنمية عبر ثورة من الإنجازات، والمشروعات القومية الكبرى التى تحقق مصلحة الأجيال القادمة.