"الحوار الوطني" يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

هنَّأت إدارة الحوار الوطني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت في بيانها: "المصريون سطَّروا ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، واستقلاله وأرضِه وترسيخ ثوابت هويته، ضد قوى الشر، مؤكدين أن مصر للمصريين".

ذكرى ثورة 30 يونيو

يأتي ذلك فيما قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن ثورة 30 يونيو أصبحت تمثل مرحلة فارقة في التاريخ المصري، وسر من أسرار انتفاضة المصريين للحفاظ على دولتهم والعمل على التصدي لكل الممارسات الإخوانية وإحباط مخططاتهم التي كادت أن تدمر مفاصل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن إرادة المصريين وانحياز الجيش لتلك الإرادة كانت السبب الرئيسي في النجاح في إزاحة جماعة الإخوان من سدة الحكم.

وأكد موسى، في تصريحات خاصة، أن ثورة 30 يونيو حققت استقرارًا سياسيًا نسبيًا بعد فترة من الفوضى والاضطرابات، مع تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد، بجانب الشعور بثمارها بتحسن الوضع الاقتصادي، وذلك باتخاذ الحكومة إجراءات لتحسين الاقتصاد، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وبداية عهد جديد تنموي تعيشه مصر.