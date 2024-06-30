الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحوار الوطني" يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

30 يونيو
30 يونيو

هنَّأت إدارة الحوار الوطني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت في بيانها: "المصريون سطَّروا ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، واستقلاله وأرضِه وترسيخ ثوابت هويته، ضد قوى الشر، مؤكدين أن مصر للمصريين".

ذكرى ثورة 30 يونيو

يأتي ذلك فيما قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن ثورة 30 يونيو أصبحت تمثل مرحلة فارقة في التاريخ المصري، وسر من أسرار انتفاضة المصريين للحفاظ على دولتهم والعمل على التصدي لكل الممارسات الإخوانية وإحباط مخططاتهم التي كادت أن تدمر مفاصل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن إرادة المصريين وانحياز الجيش لتلك الإرادة كانت السبب الرئيسي في النجاح في إزاحة جماعة الإخوان من سدة الحكم.

وأكد موسى، في تصريحات خاصة، أن ثورة 30 يونيو حققت استقرارًا سياسيًا نسبيًا بعد فترة من الفوضى والاضطرابات، مع تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد، بجانب الشعور بثمارها بتحسن الوضع الاقتصادي، وذلك باتخاذ الحكومة إجراءات لتحسين الاقتصاد، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وبداية عهد جديد تنموي تعيشه مصر.

إدارة الحوار الوطني آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني 10 سنوات على ثورة 30 يونيو احتفالات ثورة 30 يونيو الشعب المصري

مواد متعلقة

الجيل: 30 يونيو يوما فارقا فى تاريخ مصر والمصريين

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

6 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه