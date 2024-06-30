الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس المفوضية الأوروبية: مصر بلد اقتصادى واعد.. وأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لنا

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أعرب  فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن سعادته للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، الذي يأتي للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الفرص الهائلة التى تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصديره إلى أوروبا، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي العديد من من المجالات الاستثمارية فى السوق المصرية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وكذا المشروعات التي تحقق الاستدامة في مختلف المجالات.

مصر بلد اقتصادي واعد 

ولفت فالديس دومبروفسكسيس إلى أن من شأن المشروعات التي سيتم تنفيذها المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، مجددًا التأكيد على دعم المفوضية الأوروبية، للاقتصاد المصري، بما فى ذلك الاقتصاد الكلي، ودعم الاستثمارات، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أكد فالديس دومبروفسكسيس على الدور المحوري للدولة المصرية، وخاصة ما يتعلق بالشق السياسي الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، لافتًا إلى انعكاس هذا الدور فى التعامل مع أحداث غزة، وكذا أهمية مصر باعتبارها بلدًا اقتصاديًا واعدًا، مجددًا الإشارة إلى أن مصر تُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.  

أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا

ويرى أنه لتحقيق صلابة الاقتصاد المصري، فإنه يتعين أن يتسم بالتنوع، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتحقيق التكامل بين مصر والاتحاد الأوروربي، لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي هذا السياق نوه فالديس دومبروفسكسيس إلى أن ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات أمس، وما سنشهده اليوم أيضًا، إنما هي نقطة بداية لتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مع التأكيد على تكثيف العمل على المحاور الستة الأخري للاتفاقية.

فالديس دومبروفسكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية مصر والاتحاد الأوروبى الهيدروجين الاخضر الطاقة النظيفة المشروعات

مواد متعلقة

مدبولى: مصر ينبغى أن تظل آمنة ومستقرة لأنها بمثابة صمام أمان للمنطقة

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه