نائب رئيس المفوضية الأوروبية: مصر بلد اقتصادى واعد.. وأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لنا

أعرب فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن سعادته للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، الذي يأتي للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الفرص الهائلة التى تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصديره إلى أوروبا، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي العديد من من المجالات الاستثمارية فى السوق المصرية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وكذا المشروعات التي تحقق الاستدامة في مختلف المجالات.

مصر بلد اقتصادي واعد

ولفت فالديس دومبروفسكسيس إلى أن من شأن المشروعات التي سيتم تنفيذها المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، مجددًا التأكيد على دعم المفوضية الأوروبية، للاقتصاد المصري، بما فى ذلك الاقتصاد الكلي، ودعم الاستثمارات، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أكد فالديس دومبروفسكسيس على الدور المحوري للدولة المصرية، وخاصة ما يتعلق بالشق السياسي الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، لافتًا إلى انعكاس هذا الدور فى التعامل مع أحداث غزة، وكذا أهمية مصر باعتبارها بلدًا اقتصاديًا واعدًا، مجددًا الإشارة إلى أن مصر تُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا

ويرى أنه لتحقيق صلابة الاقتصاد المصري، فإنه يتعين أن يتسم بالتنوع، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتحقيق التكامل بين مصر والاتحاد الأوروربي، لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي هذا السياق نوه فالديس دومبروفسكسيس إلى أن ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات أمس، وما سنشهده اليوم أيضًا، إنما هي نقطة بداية لتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مع التأكيد على تكثيف العمل على المحاور الستة الأخري للاتفاقية.