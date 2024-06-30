الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنمية المحلية" تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية  المحلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث انتهت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الإداري وأعداد خرائط الحيز المستهدف خدمته لـ 1637 قرية في 20 محافظة.

كما وفَّرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، 4902 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لإقامة المشروعات.

حصر وتقييم الحالة الإنشائية

وفيما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة انتهت من حصر وتقييم الحالة الإنشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لـ 437 وحدة محلية قروية، سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الإدارة المحلية وتجهيز وحدات للشهر العقاري والأحوال المدنية بعدد كبير منها وفقًا للمعايير التخطيطية ذات الصلة.

كما استعدت الوزارة بحصر الشوارع والطرق الداخلية التي سيتم تخصيص موازنات لرصفها بعد الانتهاء من أعمال المرافق والبنية التحتية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.

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