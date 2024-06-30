فحص 1461 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة في دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة، أنه خلال يوميِّ الجمعة والسبت، انعقدت قافلة طبية بقرية أبو عياد، بمركز كفر سعد تضمنت ١١عيادة تخصصية، و٣ عيادات خدمات متنقلة تردد عليها ١٤٦١مواطنًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، حيث تم تحويل حالتين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، بالإضافة إلى إجراء ٣٤٩ تحليل بمعمل الدم، و٤٣ تحليلًا بمعمل الطفيليات، وفحص ٣٣حالة بالأشعة، و٣٠حالة أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر من خلال مبادرة " افحص واطمن" لـ١٨٦حالة، بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٧٨ مواطنًا.

وصرَّح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التأمين الطبي وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة، حيث تم تقديم خدمات التوعية لـ٧٥٠٧ مواطنين، بالإضافة إلى الكشف الطبي وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لـ ٢٠٧١ مواطنًا والكشف وصرف العلاج لـ٥٧ مواطنًا، وذلك من خلال فرق مديرية الصحة الموجودة بمدينة دمياط ومدينة رأس البر ودمياط الجديدة.