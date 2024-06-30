التضامن: 10.2 مليار جنيه دعما نقديا لـ1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "كرامة" بلغ 1،2 مليون شخص بتكلفة إجمالية 10،2 مليار جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1،3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة و200 بطاقة قيد المراجعة والطباعة، كما استفاد 600 ألف مواطن من ذوي الإعاقة من خدمات الرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية في 163 مؤسسة و86 مركز تأهيل ومركز للعلاج الطبيعي بتكلفة تقديرية بلغت 550 مليون جنيه، بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، حيث تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة، طبقا لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة 53 مليون جنيه من التضامن الاجتماعي، بالاضافة الى إطلاق حملة "هنوصلك" بالشراكة مع مؤسسة "صناع الحياة" و"الهلال الأحمر المصري" لتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة في 22 محافظة بمشاركة 6000 متطوع.

برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل

وأضاف أنه تم توعية السيدات الحوامل والأمهات التي لديها أطفال أقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن ورعاية الأم بإجمالي عدد 650 ألف أسرة سنويًا، وتمويل 70 ألف سيدة منهن بتكلفة 110 مليون جنيه.

بنك ناصر الاجتماعي

بلغ حجم قروض الأنشطة الاجتماعية والاستثمارية المملولة من بنك ناصر الاجتماعي 65 مليار جنيه استفاد منها 2.3 مليون مواطن، كما بلغ قيمة مصارف الزكاة والتبرعات التى تم توزيعها على 5 ملايين أسرة 5.6 مليار جنيه من خلال 3000 لجنة زكاة وأفرع بنك ناصر الاجتماعي استفاد منها 22 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 7،9 مليار جنيه بإجمالي 390 ألف مستفيد وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة، كما تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولي متابعة جميع المتأخرات المستحقة علي المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء.