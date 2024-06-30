بدء ترفيق المنطقة الاستثمارية للصناعات والمحاصيل الزراعية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن البدء فى تنفيذ أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات المتصلة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري، والتي تم تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لها من الخطة الاستثمارية للمحافظة (2023 – 2024).

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة؛ تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، جاء ذلك خلال لقائه محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.

المنطقة الاستثمارية اللوجستية بالكوم الأحمر

وأشار المحافظ، إلى أنه تم حل مشكلة صرف صحي غرب مدينة البداري، ونهو أعمال وتشغيل خطوط الصرف الصحي بكامل طاقتها ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة البداري، وذلك بالمتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والشركة المنفذة للأعمال وذلك في استجابة سريعة لطلبات أعضاء مجلس النواب والمواطنين بالمركز.

وتم خلال اللقاء، استعراض الإجراءات التنفيذية لمراحل العمل في ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة بالكوم الأحمر بالبداري وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 93 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضراوات.

وأوضح المحافظ، أنه سبق توقيع عقد توصيل الكهرباء للمنطقة اللوجستية بالكوم الأحمر مع شركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقيمة 73 مليون جنيه، للبدء الفوري في توصيل أعمال كهرباء للمنطقة الاستثمارية، وتنسيق الجهود مع القطاعات لاستكمال أعمال المرافق، معلنًا تقديمه كل سبل الدعم لترفيق المنطقة وجذب استثمارات جديدة.

وأوضح أن المحافظة بكل أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار، وفقًا للإمكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية، ويسهم في دفع عجلة التنمية.

ووجَّه محافظ أسيوط، رئيس مركز ومدينة البداري، بالتنسيق مع مدير الاستثمار بالمحافظة؛ للمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية بالكوم الأحمر باستمرار؛ للتأكيد على تنفيذ الأعمال وفقًا لمعايير الجودة وللخطة الزمنية.

وأشار إلى إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه تمويلًا من البنك الدولي، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وسيضم أقسامًا للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات والنباتات العطرية وذلك لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة.