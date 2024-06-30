صبور يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى 30 يونيو: يوم تدشين الجمهورية الجديدة

هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، تلك الثورة الشعبية التي انفجرت في كل شوارع مصر للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتتحول إلى نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وبوابة لانتقال مصر من مرحلة الانهيار والتفكك إلى البناء والنهضة.

وقال "صبور"، إن 30 يونيو أعادت الأمور إلى نصابها، خاصة فيما يتعلق بحماية مؤسسات الدولة الوطنية من الانهيار، حيث عمد الإخوان على ضرب استقرار هذه المؤسسات من خلال الدفع بعناصرها للسيطرة على مفاصل الدولة بشكل تام، وهو ما أدركه الشعب المصري سريعا، الذي رفض كل محاولات أخونة الدولة وانتزاعها من هويتها الثقافية والحضارية.

مرحلة جديدة من البناء والتعمير



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو بمثابة يوم تدشين الجمهورية الجديدة، حيث تمكنت مصر بعد هذه الثورة من تحديد أولوياتها الوطنية، فبدأت مرحلة جديدة من البناء والتعمير، فضلا عن التعامل مع إرث شديد الخطورة تركه الإخوان في جميع القطاعات كان على رأسها جماعات الإرهاب التي سيطرت علي سيناء، محاولات تهديد استقرار الدولة وأمنها، فكان قرار الدولة الحرب على الإرهاب تلك الحرب التي كلفت مصر أكثر من 90 مليار جنيه، وفقدت فيها مصر المئات من رجال القوات المسلحة والشرطة المخلصين.

وأشار "صبور"، إلى أن القيادة السياسية لم يثنيها الإرهاب عن خوض معركة البناء، فكانت تسابق الزمن من أجل تحقيق نهضة ملموسة في جميع المجالات، فبدأت بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يشعر المواطن البسيط بتحسن ملحوظ في حياته فضلا عن اتخاذ خطوات مهمة نحو توطين عدد من الصناعات وتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط السياحة وتطوير الموانىء البحرية وتوسعة قناة السويس، وتحسين شبكات الطرق والكباري، ورفع كفاءة خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

صبور: ثورة 30 يونيو نجحت في القضاء على حالة الاستقطاب والتناحر

وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في القضاء علي حالة الاستقطاب والتناحر التي زرعها الإخوان في المجتمع، لتتبني القيادة السياسية قضية جديدة خاصة بالمحافظة على تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان، مؤكدا أنها أعادت مصر إلى المسار الصحيح بعد فترة صعبة من عُمر هذا الوطن، لتنتقل إلى النهضة الشاملة التي أصابت كل شبر من أرض مصر ووصلت إلي المحافظات الحدودية والنائية وصعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، ومن ثم توفير حياة كريمة لمواطني هذه المناطق.