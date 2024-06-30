الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصريين الأحرار بأسيوط يحتفل بذكرى 30 يونيو بالورود والشيكولاته والعلم المصري

30 يونيو
30 يونيو

نظم حزب المصريين الأحرار بأسيوط احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك تعبيرًا عن فخرهم واعتزازهم بهذا اليوم التاريخي الذي أعاد لمصر كرامتها وسيادتها.

وذلك وفقًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

وشارك الاحتفالية وفد من الحزب بقيادة محمد أبو عين أمين التنظيم بالمحافظة، ومجموعة من شباب الحزب، حيث تم توزيع الورود والشيكولاته والأعلام المصرية على المواطنين في الشوارع التي شهدت انطلاق الثورة، خاصة أمام مبنى المحافظة وميدان الحرب والسلام والمحطة والمجذوب وموقف نزلة عبد اللاه.

وأكد محمد أبو عين أن هذه الفعالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتحت إشراف اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة،  شهدت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على اقتناء العلم المصري ورفعه فوق سياراتهم، تعبيرًا عن مشاعرهم الوطنية وفرحتهم بهذه الذكرى العظيمة.

ووجه أبو عين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بذل جهودًا جبارة لإنقاذ مصر من براثن الفوضى والإرهاب، كما وجه التحية والشكر للقوات المسلحة الباسلة التي حمت الثورة ودافعت عن الوطن، ولرجال الشرطة المخلصين الذين يسهرون على أمن البلاد واستقرارها.

وأكد أبو عين أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية حقيقية، تجلت فيها إرادة المصريين في التغيير والخلاص من حكم جماعة الإخوان الفاسد، مشددًا على ضرورة استمرار العمل من أجل بناء مصر قوية ومزدهرة.

الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

على صعيد أخر هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول الذكري الحادية عشر لثورة 30 يونيو، تلك الثورة الشعبية التي انفجرت في كل شوارع مصر للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لتتحول إلى نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وبوابة لانتقال مصر من مرحلة الانهيار والتفكك إلي البناء والنهضة.

وقال "صبور"، إن 30 يونيو أعادت الأمور إلى نصابها، خاصة فيما يتعلق بحماية مؤسسات الدولة الوطنية من الانهيار، حيث عمد الإخوان علي ضرب استقرار هذه المؤسسات من خلال الدفع بعناصرها للسيطرة علي مفاصل الدولة بشكل تام، وهو ما أدركه الشعب المصري سريعا، الذي رفض كل محاولات أخونة الدولة وانتزاعها من هويتها الثقافية والحضارية.

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