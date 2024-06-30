جثث أمام وحدة إسعاف.. أمن قنا يحقق مع مدرس وشقيقه بتهمة قتل عاملين

تحقق الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، مع مدرس وشقيقه، بتهمة قتل عاملين أبناء خالة بطلقات نارية في الظهير الصحراوي لقرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت أول أمس، يفيد بورود بلاغ بإلقاء جثتي شخصين أمام وحدة الإسعاف بهما إصابات طلقات نارية في قرية الكرنك التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص أن المجني عليهما هما “أحمد.ط.م”، يبلغ من العمر 23 عامًا، عامل أجري، وبه طلقات نارية في الرأس، وابن خالته “عمر.دأ”، يبلغ من العمر 25 عامًا، عامل أجري به طلقات نارية أسفل الصدر، ألقتهما سيارة ربع نقل أمام وحدة الإسعاف وفرت هاربة في قرية الكرنك مركز أبوتشت.

انتقلت قوة أمنية برئاسة مدير أمن قنا ومدير المباحث الجنائية وضباط الأمن العام وقوة من الأمن المركزي إلى مكان الواقعة وكشفت التحريات أن المتهمين في واقعة هما مدرس وشقيقه إثر مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة النارية بالقرب من مزرعة خاصة بالمتهمين بسبب خلافات على مساحة كبرى لقطعة أرض أملاك دولة في صحراء قرية الكرنك مركز أبوتشت.



جرى وضع الجثتين داخل سيارة ربع نقل من قبل أطراف المشاجرة وتم إلقائهما أمام وحدة إسعاف الكرنك لنقلهما إلى مشرحة المستشفى وفروا هاربين خوفًا من ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.