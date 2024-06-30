ضمن "حياة كريمة".. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مجمعات الخدمات ومراكز الشباب بساحل سليم

وجّه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الميدانية والمستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات.

يأتي ذلك في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها؛ لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

توصيل المرافق للمشروعات تمهيدًا لتسليمها

وتفقد المحاسب عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، بعض مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التى يجرى تنفيذها بقرى مركز ساحل سليم، للوقوف على معدلات التنفيذ واستكمال توصيل المرافق للمشروعات تمهيدا لتسليمها لجهات الولاية والبدء فى التشغيل.. رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة، والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ومسئولو الشركات المنفذة للأعمال.

وتابع السكرتير المساعد ومسئولو جهاز التعمير نسب الإنجاز وتوصيل المرافق ببعض مشروعات مراكز الشباب ومجمعات خدمة المواطنين بقرى المركز، مؤكدين ضرورة تشغيل المشروعات التى تم تسليمها من الشركات المنفذة.

استكمال توصيل المرافق ودفع وتيرة العمل لنهو أعمال التنفيذ فى أسرع وقت

كان محافظ أسيوط قد وجّه بضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه الشركات المنفذة لاستكمال توصيل المرافق، ودفع وتيرة العمل لنهو أعمال التنفيذ في أسرع وقت، لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتسليم تلك المشروعات لجهات الولاية ودخولها الخدمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتلك القرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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