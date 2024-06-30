الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 مليارات جنيه دعم الهلال الأحمر والجمعيات الشريكة لفلسطين

جريدة الدستور

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن موازنة الإغاثة الدولية لدعم 14 دولة عربية وإفريقية تأثرت من أزمات وكوارث طبيعية وإنسانية بلغت 650 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي الشاحنات العابرة لقطاع غزة بعد الهجوم عليها إلى 21 ألف شاحنة، بإجمالي أوزان 312 طنًا، وبلغت قيمة دعم الهلال الأحمر المصري والجمعيات الشريكة 3 مليارات جنيه تقريبًا.

وحدات التضامن 

وأظهر التقرير أن عدد وحدات التضامن بالجامعات المُنفَّذ بها حضَّانات الفائقين بلغت 31 وحدة داخل 31 جامعة منها: (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، المنصورة، الزقازيق، بنها، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، جنوب الوادي، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف، كفرالشيخ، حلوان، السويس، أزهر أسيوط، بورسعيد، مطروح، الروسية، قناة السويس، العريش، السادات، مطروح، أكتوبر) تقدم خدمات لإجمالي 325 ألفا من الطلاب غير القادرين، وذوي الإعاقة، والطلاب المنتجين، وأنشطة توعية وخدمة مجتمعية لإجمالي 25 ألف متطوع.

كما شاركت الوحدات طلابها ومتطوعيها في معارض وحدات التضامن الاجتماعي والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم، تشجيعًا على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية، وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة، وشارك الطلاب المنتجون كعارضين لأنواع مختلفة من المنتجات والحرف "الاكسسورات، الكروشيه، المنتجات الغذائية".

الجمعيات والمؤسسات الأهلية  

تم إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي رسميًا عام 2022، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية 48.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المنح المحلية والدولية 9.361 منحة، بإجمالي 31 مليار جنيه، وتوفيق أوضاع 34 ألفا من مؤسسات المجتمع الأهلي و55 منظمة أجنبية، وإضفاء صفة النفع العام لإجمالي 1.770 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، وفقًا لأحكام لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019، كما بلغ عدد الجمعيات المحظورة 1.082 جمعية، وصدر قرار حل لإجمالي 667 جمعية، وتم تعيين مجالس مؤقتة لعدد 306 جمعيات.

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وزارة التضامن الاجتماعي موازنة الإغاثة كوارث طبيعية وحدات الجمعيات الشريكة

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