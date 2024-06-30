الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير تربوى يوجّه نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد صدمة امتحان الفيزياء

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

وجه الدكتور  تامر شوقي الخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد صدمة امتحان مادة الفيزياء، الذي أداه الطلاب أمس في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

وجاءت أهم النصائح كالتالي:

١- كن دائمًا واثقًا في الله وتقرب إليه

٢- لا وقت للبكاء بل لبذل الجهد واستكمال الامتحانات بنفس الهمة والحماس  

٣- توقف تمامًا عن التفكير في امتحان الفيزياء واستعد لامتحان اللغة الإنجليزية

٤-لا تحاول البحث عن نموذج إجابة في امتحان الفيزياء لكى تقارن إجاباتك به، فكل النماذج بها أخطاء فلا تثق بأى منها

٥- حتى مع صعوبة بعض أسئلة امتحان الفيزياء فقد تكون أجبت عليها بشكل صحيح فلا تقلق

٦-  نقصك درجات في الامتحان سيوازيه نقص كل الطلاب درجات فيه ولن يؤثر ذلك على فرص  التحاقك بالكلية التى تحلم بها

٧- تذكر أنك تجاوزت مادة الفيزياء وهي من أصعب مواد الشعبة العلمية هذا العام ولن يأتى مثلها في الصعوبة

٨- ضع في ذهنك أن امتحان الفيزياء يشتكي منه الطلاب سنويًا، ومع ذلك نجحوا والتحقوا بالكليات التى يرغبون  فيها  

٩- تذكر أن طالب الشعبة  العلمية لديه فرص أكبر للالتحاق بالجامعة حتى مع انخفاض مجموعة.


وفي الختام، أكد أنه لا بد أن يحتوى الوالدان أولادهم في هذه المرحلة الحرجة ودعمهم نفسيًا، وعزل الأولاد نفسيًا عن وسائل التواصل الاجتماعي وكلامها السلبي عن صعوبة الامتحانات.

 

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