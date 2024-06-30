الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: توقيع بروتوكول تعاون لتدشين 20 صومعة حقلية بـ56 مليون يورو

وزير التموين
وزير التموين

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء 20 صومعة حقلية؛ لزيادة الحفاظ على القمح وعدم الهدر أثناء عمليات النقل والتداول بين المحافظات بأعلى تقنيات بمنحة بقيمة 56 مليون يورو.

وقال وزير التموين إن الاتفاقية تأتي بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والحكومة الفرنسية متمثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن دعم منظومة الصوامع الحقلية.

وأوضح المصيلحي أن المنحة ستغطي تكلفة تنفيذ أكثر من 20 صومعة حقلية، منوهًا بأنه سيتم البدء فورًا في تنفيذها خاصة في ظل وجود التصميمات الخاصة بها وتمتد مدة التنفيذ بين 12 و14 شهرًا.

الوزير كشف لـ"الدستور" على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، عن أن الدولة وضعت تخطيطًا لعمل 60 صومعة من الصوامع الحقلية وتستغرق حوالي 12 إلى 14 شهرًا لإنشاء الصوامع، وقد تم اختيار المحافظات كثيفة الإنتاج وهي المنيا والشرقية والغربية.

كما أكد الوزير أن إنشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ(SCADA)، (PLC) مع إمكانية التشغيل اليدوي.

كما أكد الوزير أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مضيفًا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن، وأكد أن الصوامع ساهمت في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، مشيرًا إلى أن كل هذه الإنجازات جاءت بتوجيه رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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