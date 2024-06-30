البهواشى: سيناء كانت خارج الخدمة قبل 2013 وبعيدة عن التنمية والعمران

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن سيناء كانت خارج الخدمة بالكامل قبل عام 2013، وكانت بعيدة كل البعد عن التنمية والعمران، وأصبحت مطمعًا لكل أيادي الشر، وكانت هناك قطيعة بين أهل سيناء والحكومة المصرية.

وأضاف البهواشي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق التي أعادت المسار مرة أخرى لانضمام سيناء وأهاليها لعباءة الدولة المصرية.

ما حدث في 30 يونيو كان بداية الاستقرار

وأوضح الخبير الاقتصادي أن ما حدث في 30 يونيو كان بداية الاستقرار، فضلًا عن حملة التطهير التي تمت على أراضي سيناء، ثم تعمير سيناء وانتقال التنمية إليها، مؤكدًا أن سيناء غنية بثرواتها التي تعد دعمًا للاقتصاد القومي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الإرادة السياسية تجسدت منذ 30 يونيو، وكانت خطوة الانطلاق والعبور الجديد للتنمية.