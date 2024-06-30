التضامن: 340 مليار جنيه زيادة فى المعاشات خلال 10 سنوات

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في عام 2014، ليصبح 2000 جنيه في 2024، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1.590 جنيه ليصبح 12.600 جنيه عن ذات الفترة، وتمت زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويًا من 86.5 مليار جنيه ليصبح 340 مليار جنيه.

كما تمت زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون ليصبح 11.5 مليون مستفيد عن ذات الفترة، وبلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في عام 2014 لتصبح 15% في 2024، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 74 مليار جنيه عن ذات الفترة.

وأكد التقرير، أنه تم تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث من خلال تقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة أثناء جائحة كورونا (كوفيد-19) لتصل إلى حوالي 20 مليون فرد بقيمة 5.5 مليار جنيه بتمويل من وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني.

كما تم دعم ومساعدة 240 ألف أسرة متضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة مليار جنيه، علمًا بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه إلى 100-200 ألف جنيه.

التمكين الاقتصادي

أما فيما يخص التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، فقد استفاد 1.3 مليون أسرة من هذه المشروعات برأس مال دوار حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح 5% و14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، كما تم دعم الحرفيين والأسر المنتجة وصنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، وتدريب مهني وفني لحوالي 20 ألف عامل وعاملة، ودعم أدوات صيد لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه، وصرف تعويضات لإجمالي 4000 صياد تعويضًا عن فترات توقف الصيد بإجمالي 50 مليون جنيه.