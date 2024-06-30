الأرجنتين تهزم بيرو وكندا تبلغ ربع النهائى بالتعادل مع تشيلى

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب بيرو، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدين راقصو التانجو بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه لاوتارو مارتينيز، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 47 و86.

وقدم لاوتارو مباراة مميزة تحت أنظار القائد ليونيل ميسي، الذي جلس على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، بعدما تعرض لإصابة في الأيام الماضية.

وشهدت الدقيقة 72 إضاعة لياندرو باريديس ركلة جزاء لمنتخب «راقصي التانجو»، بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم.

بذلك، حافظ المنتخب الأرجنتيني على موقعه في صدارة الترتيب، من 3 انتصارات، محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد منتخب بيرو عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

ومن جانبه، بلغ المنتخب الكندي، الدور ربع النهائي، بعد تعادله سلبيًا، مع نظيره التشيلي، والتي جمعتهما مساء اليوم في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب كندا، رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني، ليلحق منتخب الأرجنتين، بينما تجمد رصيد منتخب تشيلي، عند نقطتين في المركز الثالث.