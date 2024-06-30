الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تابع الآن مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا، بجانب مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى مباراة الرجاء ضد الجيش الملكي في نهائي كأس المغرب.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max 

- مباراة إسبانيا ضد جورجيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة جامايكا ضد فنزويلا: في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وتُذاع على قناة Arena Sport 1 HD Croatia

- مباراة المكسيك ضد الإكوادور: في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وتُذاع على قناة Arena Sport 2 HD Croatia

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• مواعيد مباريات اليوم في كأس تونس والقنوات الناقلة

- مباراة الملعب التونسي ضد البنزرتي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع قناة التونسية الرياضية.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس المغربي والقنوات الناقلة

- مباراة الرجاء ضد الجيش الملكي: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل، وتُذاع على قناة الرياضية.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره طلائع الجيش، غدًا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، على إستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من بطولة دوري نايل للموسم الجاري.

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