الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التنمية المحلية: "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموى فى العالم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أسهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال  تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية في 51 قرية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما أسهمت المبادرة في  رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات تحسين البيئة في عشرات القرى المستهدفة.

 

تنفيذ مشروعات بـ1477 قرية 

وحول أهم الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، قال وزير التنمية المحلية، إنه بتحول المبادرة إلى  برنامج قومي تحت رعاية ودعم  رئيس الجمهورية، وباشراف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لعبت وزارة التنمية المحلية  من خلال الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة دورًا محوريًا في دعم وتنفيذ المشروعات المخططة على مستوى 1477 قرية، والتي تخطت 23 ألف مشروع  باستثمارات تزيد عن 350 مليار جنيه، وتشاركت جميع أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات العملاقة وغير المسبوقة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم خلالها تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في قرى الريف المصري، مشيرًا إلى أن أبرز الجهود التي نجحت فيها وزارة التنمية المحلية خلال هذه المرحلة تمثلت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات بالتنسيق مع المحافظات، حيث وفرَّت الوزارة 5545 قطعة أرض تم استخدامها في إقامة المشروعات الانشائية كمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي، المنشآت الصحية، المدارس، مراكز الشباب، مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، محطات مياه الشرب.

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتنسيق مع المحافظات في تعبئة وحشد المساهمة المجتمعية الإيجابية من خلال توفري نحو 20% من هذه الأراضي عن طريق التبرعات الطوعية من المواطنين.

 

تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولي تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية  والبالغ عددها 332 مجمعًا، حيث تم نهو الأعمال الإنشائية في 328 مجمعًا وتأثيث 183 مجمعًا وتشغيلها وجارٍ نهو تأثيث وتجهيز وتشغيل باقي المجمعات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء  124 سوقًا، 130 نقطة إطفاء، 97 موقف نقل جماعي بالقرى المستهدفة، حيث تلعب هذه المشروعات دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير مقومات الحماية المدنية وتقضي على عشوائية الأسواق والنقل.

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