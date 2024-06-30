الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التضامن: زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى 200%

جريدة الدستور

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التوسع في توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لهم.

الدعم النقدى

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014/ 2015، إلى 5.2 مليون أسرة فى 2024، بزيادة قدرها 200%، بما يشمل 22 مليون فرد تقريبًا، منهم 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، بإجمالي تكلفة بلغت41 مليار جنيه، بعدما كانت 3.4 مليار جنيه في 2014، بنسبة زيادة وصلت إلى 1100%، مُضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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مساعدات

وأضاف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، حصل عليه "الدستور"، أنه تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 7.400 مليون مستفيد، بإجمالي تكلفة 94 مليار جنيه، بالتنسيق بين التضامن وبنك ناصر الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

كما تم دعم 750 ألف امرأة معيلة، بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات، بقيمة 7 مليارات جنيه سنويًا، بالإضافة إلى دعم 5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية، سواء من برنامج "تكافل" أو من "تكافؤ الفرص التعليمية"، بتكلفة 882 مليون جنيه، علاوة على دعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات المجتمعية بإجمالي مليار جنيه، اتساقًا مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين. 

وأشار تقرير وزارة التضامن الاجتماعي إلى تجهيز وتأثيث 25 ألف وحدة سكنية لصالح السكان المنقولين من المناطق غير العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطوَّرة بإجمالي 810 ملايين جنيه، و187 ألف أسرة استفادت من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الحماية الاجتماعية الاولى بالرعاية القيادة السياسية الحياة الكريمة التضامن

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