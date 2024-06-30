"بارك بلادي".. أشهر ترانيم الأقباط في ذكرى 30 يونيو

تحتفل مصر، اليوم، بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو وبهذه المناسبة قال المرنم جرجس عيد من إيبارشية ديروط وصنبو، في تصريح خاص ان أشهر الترانيم التي يحتفل من خلالها الأقباط بهذه المناسبة هي ترنيمة "بارك بلادي" التي تقول:

1- مهما كان الحال هاتقدر ياللى بتشق البحور

مهما كان عالأرض ضلمه السما مليانه نور

زى ما جالك نحميا بالبكاء ونادى عليك

كلنا جايين بنصرخ يا يسوع مد أيديك

القرار - (بارك بلادي)2 يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر

(بارك بلادي)2 التفت لصراخ قلوبنا وأرسل لينا المطر

2- روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي

تحيا تنطق تنحنى لك تعترف باسمك يا فادى

فى الصليب بأطرح ذنوبى وذنب آبائي وولادي

يا رحيم القلب أغفر واستمع لآهات بلادي

3- في الخيام يعلى هتافنا نرفع العلم السماوي

الرب بيجهز نفوسنا والعدو جرابه خاوي

ينهض النايم ويسمع الندا أنتم شهودي

وكلنا من قلب واحد نطلبك بارك بلادي

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بحلول صوم الرسل

من جهة اخرى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ايضا بحلول صوم الرسل، وشرح الدكتور الارشذياكون رشدي واصف بهمان، في كتاب التقويم القبطي وحساب الأبقطي (علم الأبقطي)، طريقة معرفة عدد أيام صوم الرسل.

وقال: نحدد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

واعطي مثالا عن سنة 1705 ش، وقال ان العيد جاء في 22 برمودة، إذن 8 + 15 = 23 يومًا، إذن صوم الرسل يكون 23 يومًا.

واختتم: معروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82.