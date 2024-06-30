الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

263 محضرًا تموينيًا وضبط 11 شيكارة دقيق بلدي بالمنوفية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

تلقى محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار يومين، والتي أسفرت عن  تحرير 263 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين 160 محضر مخالفات مخابز، و103 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر  وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، محضرين جنح بمركز أشمون ضد أصحاب مخابز بلدية لقيامهم بتجميع 11 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بهدف بيعها في السوق السوداء مستولين على الدعم لتحقيق أرباح بطرق غير شرعية، كما تم تحرير 4 محاضر جنح بمركز قويسنا  ضد أصحاب بيع سجائر لقيامهم بعرض وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بقصد التربح بدون وجه حق.

تكثيف الحملات التموينية

من جهته، شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون علي الجميع وعدم  التهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين، وانطلاقًا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حملات تفتيشية حملات مفاجأه ضبط دقيق مدعم ابيعه في السوق السوداء

مواد متعلقة

بعد موافقة "الأعلى للجامعات".. بدء إجراءات إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية

وزارة العمل: تعاون مع عدة جهات لتدريب شباب المنوفية

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه