263 محضرًا تموينيًا وضبط 11 شيكارة دقيق بلدي بالمنوفية

تلقى محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار يومين، والتي أسفرت عن تحرير 263 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين 160 محضر مخالفات مخابز، و103 محاضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، محضرين جنح بمركز أشمون ضد أصحاب مخابز بلدية لقيامهم بتجميع 11 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بهدف بيعها في السوق السوداء مستولين على الدعم لتحقيق أرباح بطرق غير شرعية، كما تم تحرير 4 محاضر جنح بمركز قويسنا ضد أصحاب بيع سجائر لقيامهم بعرض وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بقصد التربح بدون وجه حق.

تكثيف الحملات التموينية

من جهته، شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون علي الجميع وعدم التهاون مع المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين، وانطلاقًا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.