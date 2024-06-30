الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.. إنجازات "حياة كريمة" فى الريف المصرى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أبرز الإنجازات التي تحققت من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي بدأت مسيرتها بمرحلة تمهيدية خلال العام المالي 2019 /2020  استهدفت 143 قرية في 11 محافظة.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة، خلال استعراضه تقريرًا تلقاه من الوحدة المركزية للمبادرة بالوزارة، أنه تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المرحلة التمهيدية، وتم بتشكيل وحدة مركزية للإشراف على المبادرة بالوزارة يتبعها وحدة بكل محافظة.

 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى نجاح وزارة التنمية المحلية من خلال المرحلة التمهيدية للمبادرة في تنفيذ ونهو 625 مشروعًا في 143 قرية خلال العام المالي 2019 /2020، وذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الشاملة لتطوير الريف المصري، والتي وجه بها الرئيس السيسي وانطلقت في مطلع العام المالي 2021/ 2022، وجار الانتهاء من مشروعات هذه المرحلة التي تستهدف 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن، وفي نفس الوقت التخطيط لبدء تنفيذ المرحلة الثانية التي ستستهدف نحو 1667 قرية يعيش فيها 20 مليون مواطن.

إحداث تغيير نوعي في الأوضاع التنموية

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة نفذت خلال المرحلة التمهيدية 625 مشروعًا ساهمت في إحداث تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقري المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ، وانخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة تقترب من 20%، وعززت من الإتاحة التعليمية وتوفر بيئة تعلم جيدة.

 

وأضاف أن مشروعات المرحلة التمهيدية أسهمت كذلك في معالجة واحدة من أهم مشكلات البنية الأساسية في الريف المصري وهي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مضاعفة كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% تقريبًا، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب في هذه القري من 84% إلى حوالي 93%، ورفعت معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى الـ143 قرية من 6% إلى 39% في ديسمبر 2020.

 

استثمارات الإدارة المحلية في المبادرة عززت من الاتصالية الجغرافية

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن استثمارات الإدارة المحلية في المبادرة عززت من الاتصالية الجغرافية، ونجحت في القضاء على عزلة القرى المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية بشكل مباشر وسهلت وصول المواطنين لمرافق الخدمات، من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة  تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقري المستهدفة، فضلًا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في شبكات ومحولات الكهرباء العامة وأعمدة وكشافات الإنارة.

هشام آمنة حياة كريمه المبادرة الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي البنية الاساسية التنمية

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