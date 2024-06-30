الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق مدرسة البترول 2024.. وأقسامها ومصروفاتها الدراسية

تنسيق مدرسة البترول
تنسيق مدرسة البترول 2024

تنسيق مدرسة البترول 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل خلال الفترة الحالية منذ اعتماد الشهادة الإعدادية 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية حيث يسعى مئات الألف من الطلاب في الالتحاق بمدارس البترول المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

تنسيق مدرسة البترول 2024

يترقب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي 2023-2024 إعلان تنسيق مدرسة البترول 2024 والتي تعد من أهم بدائل الثانوية العامة وتضمن لخريجها الالتحاق بكليات هندسة التعدين والبترول فرص عمل متعددة في مصر وخارجها.

ومن التموقع أن يكون الحد الأدني للقبول في مدارس البترول خلال العام الحالي 240 درجة ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الحكومية والأزهرية حيث توفر مدارس البترول للطلاب بيئة تعليمية متخصصة تتماشي مع احتياجات سوق العمل وفرص عمل جيدة وبيئة تعلمية داعمة للطالب وتشجع على التعلم والابتكار والتفكير النقدي ورواتب مجزية وشهادات معتمدة دوليا.

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أقسام مدارس البترول 2024

هناك العديد من القسام في مدارس البترول لخريجي الشهادات الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

  • قسم البترول:- ويهتم بدارسة علوم وتقنيات استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز الطبيعي.
  • قسم الميكانيكا:- ويهتم بدراسة مبادئ عمل الآلات والمعدات وتصميمها وصيانتها وتشغيلها.
  • قسم الكهرباء:- ويهتم بدارسة مبادئ الكهرباء والإلكترونيات وتصميم وصيانة الدوائر الكهربائية والأنظمة الكهربائية.
  • قسم التبريد والتكييف:- ويهتم بدراسة أنظمة التبريد والتكييف وكيفية تركيبها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة.
  • قسم الحاسب الآلي:- ويهتم بدراسة علوم الحاسب الآلي وبرمجة الحاسوب وتصميم وصيانة شبكات الحاسب الآلي.
  • وتتراوح مصروفات مدارس البترول في مصر من 5 إلى 6 ألاف جنيه سنويا.

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