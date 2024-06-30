"فسحة وتداوي".. رمال سيوة من رحلات السفاري لعلاج "الروماتويد" والسمنة وتأخر الإنجاب

تشتهر واحة ومدينة سيوة جنوب مدينة مرسى مطروح، بالسياحة الصحراوية ورحلات السفاري وتجربة الحياة في منطقة بحر الرمال الأعظم، ولكنها تتميز في هذا التوقيت من العام بنوع آخر من السياحة وهي الجانب العلاجي الذي يقبل عليه العديد من المصريين والسياح الأجانب من مختلف الدول الأجنبية والعربية، ومن أبرز أنواع السياحة العلاجية بواحة سيوة الدفن في الرمال الساخنة بجبل الدكرور جنوب سيوة وتبدأ من شهر يونيو وحتى سبتمبر.

ومن فوائد الدفن في الرمال التداوي من أمراض آلام الركب والمفاصل، الرطوبة والروماتيزم، الانزلاق الغضروفى، علاج "الروماتويد" وعلاج الخشونة، علاج الام العمود الفقرى، علاج السمنة الزائدة، علاج تأخر الانجاب، علاج النقرس فضلا عن كونه مقوى عام للجسم ومنشط للدورة الدموية.

موسم السياحة العلاجية.. بحيرات الملح وعيون المياه الكبريتية



وقال محمد عمران جيري أحد أهالي سيوة وعضو جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية لـ"الدستور، إن موسم السياحة العلاجية بواحة سيوة يبدأ في منتصف شهر يونيو وحتى منتصف شهر سبتمبر من كل عام وتشهد الواحة في تلك الفترة إقبالا من أبناء محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية، موضحا أن البرنامج العلاجي يتضمن السباحة في بحيرات الملح وعيون المياه الكبريتية ثم الدفن في الرمال الساخنة.



وأوضح أنه يتم تجهيز أماكن الردم في الرمال وتخصيص أماكن للسيدات وأماكن للرجال وذلك في تمام الساعه 10 صباحا لكي تتشبع تلك الأماكن بحرارة الشمس ويتم استقبال الزائرين في الساعة 1 ظهرا لبدء البرنامج العلاجي ، مشيرا إلى أنه قبل بدء مراحل الدفن في الرمال يتم تناول وجبة الإفطار في الساعة 9 صباحا وعدم تناول أي وجبات أخري حتي الساعه 1 ظهرا، بحيث أن تكون المعدة غير ممتلئة وغير فارغة لكي لا يصاب الشخص الذي يتلقى العلاج أثناء الدفن في الرمال بالتعب أو الإرهاق.

تعليمات الردم في الرمال

وأضاف عضو جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية، أنه يتم تغطية الجسم بالكامل بالرمال لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة ثم يتم إزالة الرمال وتغطية الشخص ودخول الخيمة المتشبعة بالحرارة لمدة لا تتجاوز 45 دقيقة، وعقب هدوء ضربات القلب يتم تناول السوائل " ليمون بالملح، حلبة " ثم التوجه إلي مكان الإقامة المجهز للسياحة العلاجية والذي يمنع فيه وجود المراوح او التكييف وعدم التعرض لتيار الهواء وعدم تناول المياه المثلجة وارتداء الملابس الشتوية ويفضل " القطن والصوف " ويستمر البرنامج من 3 أيام إلى أسبوع.

الاستحمام ممنوع

وأشار إلي أنه في اليوم الأخير للبرنامج العلاجي يتم عمل تدليك للجسم بالخل وزيت الزيتون لغلق مسام الجسم وطول مدة العلاج يحظر الاستحمام الا بعد الانتهاء من العلاج بثلاثة أيام، مؤكدا على أن الدفن في الرمال يعالج أمراض الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل والدهون الثلاثية، كما أنه يعالج مشاكل الفقرات والسمنة، موضحا أن من أشهر الدول التي تتوافد على السياحة العلاجية والدفن في الرمال ليبيا والسعودية وفرنسا والإمارات.