مدير بنك الدم الإقليمي بطنطا: تكلفة كيس الدم 1300 جنيه ومبادرات الرئيس بالمحافظات "أنقذت الموقف" (حوار)

أثبت بنك الدم الإقليمى بمحافظة الغربية، أنه صمام أمان للمواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة وخاصة بعد تولى رئاسة البنك إحدى الكوادر الشابة وهى د.أمل سافوح التى نجحت على مدار الفترة الماضية فى مضاعفة الوارد من أكياس الدم من خلال الذهاب للقرى والعزب بالتعاون مع العمد والمشايخ.

«الدستور» التقت د.أمل سافوح؛ للحديث حول تجربة تبرع المواطنين ومضاعفة الوارد من أكياس الدم وإلى نص الحوار:

◘ بداية.. كم يبلغ تكلفة كيس الدم للمواطنين؟

• أولاً ثمن القربة فارغة 250 جنيهًا، ثم يتم إجراء العديد من التحاليل الخاصة على العينة بأحدث الماكينات تتعدى ألف جنيه، يعنى أن الكيس يتكلف نحو 1300 جنيه ويتم توزيعه على المرضى بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة ومعاهد الأورام "مجانًا".

◘ تعرض البنك لاختبار قاس خلال الفترة الماضية بعد قطع الكهرباء وأصبح الدم مهددًا بالفساد.. ما تعليقك؟

• بالفعل تعرضنا لمحنة كبيرة، لكن وقف بجوارنا بنك الدم الرئيسى ومحافظ الغربية د.طارق رحمى وقام بجلب سيارتين من المبردات العملاقة وتم عمل خلية نحل وبالفعل اعتمدت الوزارة فكرة المبردات فى مشكلة قطع التيار، كما أن المحافظ يقوم بالمرور علينا بصفة دورية ليلبى جميع احتياجاتنا ويعمل على إزالة المعوقات كافة.

◘ وصل البنك خلال رئاستكم إلى أن وارد أكياس الدم تضاعفت أعداده.. كيف نجحتم في ذلك؟

بالفعل كان البنك يتحصل على نحو 2000 كيس يوميًا، والآن نتحصل على 4 آلاف كيس بفضل توغلنا فى القرى والعزب، بالتعاون مع النقابات ومنظمات المجتمع المدنى علاوة على الاتصال المباشر بالعمد ومشايخ القرى، والحمد لله وصلت نسبة إعدام أكياس الدم الفاسد لأقل من 3%، بفضل مبادرات الرئيس السيسي للكشف المبكر عن المرضى في محافظات الجمهورية.

◘ ماذا يقدم البنك مستقبلاً للمتبرعين بأكياس الدم؟

يكون للمتبرع وأسرته وأقاربه الأولوية فى الحصول على كيس دم فور طلبة والتعاون مع بنوك الدم الفرعية لجلب أي أكياس دم غير متوفرة فى بنك طنطا.

◘ مرضى الثلاسيميا في الغربية يوجهون لكم رسائل الشكر عبر المنصات والقنوات المختلفة لنجاحكم في توفير الدم.. كيف تسقبلون ذلك؟

الحمد لله على هذا، بالطبع هو دورنا في ذلك فنحن بالفعل لدينا أكثر من 900 مريض يحتاجون للدم بمتوسط مرتين شهريًا ونعمل معهم على تجاوز كل الأزمات من خلال برامج توعية وندوات من أطباء نفسيين وخبراء تغذية.

أخيرًا.. هل ظهرت علاجات جديدة لمرض الثلاسيميا؟

بالفعل ظهر علاج جديد خارج مصر من النظرة الأولى نكتشف أن العلاج غالى الثمن، لكن فى حقيقة الأمر العلاج رخيص؛ لأنها ستوفر كميات كبيرة من الدم والعلاجات الباهظة يتم اعطائها للمرضى علاوة على رفع أعمارهم بنسبة كبيرة.