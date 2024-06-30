الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول بمستشفى العودة بغزة يُحذِّر من توقف الخدمات الصحية كاملًا

غزة
غزة

قال مسئولو مستشفى العودة بقطاع غزة، إن خدمات المستشفى عُرضة للتوقف بشكلٍ كامل؛ بسبب نقص الوقود نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وحذَّر تقرير صادر حديثًا عن منظمة الصحة العالمية من تصاعد وتفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة، إذ أوضحت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن الأزمةَ الصحية في غزة آخذة في التصاعد، وصولًا إلى مستويات مروعة، فلقد اضطر أكثر من مليون شخص في رفح إلى النزوح مرة أخرى، وذلك منذ أوائل مايو، وباستثناء مستشفى ميداني تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنه لم تعد في رفح أي مستشفيات عاملة.

غزة الحصار القاهرة الإخبارية مستشفى العودة رفح النزوح

مواد متعلقة

خالد شقير: 50 مليون ناخب فرنسى يتوجهون للجان فى الانتخابات التشريعية

"التجارة البحرية" البريطانية: بلاغ عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى

كيف أنقذت ثورة 30 يونيو العالم العربى من مخطط الإخوان لتقسيم الشرق الأوسط؟

"أرامكو السعودية" ترفع سعر الغاز والكيروسين فى السوق المحلية

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش لن يغادر غزة إلا بوجود كيان دولى يدير القطاع

"الوضع فى النهار لا يطاق".. القاهرة الإخبارية ترصد معاناة الفلسطينيين فى مخيمات النزوح

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يقصف بنى تحتية ومبانى عسكرية تابعة لـ"حزب الله"

"القاهرة الإخبارية": قصف واشتباكات مع الاحتلال وسط وغرب رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه