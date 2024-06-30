مسئول بمستشفى العودة بغزة يُحذِّر من توقف الخدمات الصحية كاملًا

قال مسئولو مستشفى العودة بقطاع غزة، إن خدمات المستشفى عُرضة للتوقف بشكلٍ كامل؛ بسبب نقص الوقود نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وحذَّر تقرير صادر حديثًا عن منظمة الصحة العالمية من تصاعد وتفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة، إذ أوضحت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أن الأزمةَ الصحية في غزة آخذة في التصاعد، وصولًا إلى مستويات مروعة، فلقد اضطر أكثر من مليون شخص في رفح إلى النزوح مرة أخرى، وذلك منذ أوائل مايو، وباستثناء مستشفى ميداني تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنه لم تعد في رفح أي مستشفيات عاملة.