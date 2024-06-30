لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص.. "الصناعة" توقف التعامل مع شركة صينية

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 270 لسنة 2024، بشأن وقف التعامل مع شركة TUV NORD فرع هانجزو الصين لمدة ستة أشهر.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 270 لسنة 2024 بشأن وقف التعامل مع شركة TUV NORD فرع هانجزو - الصين لمدة ستة أشهر وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 23/5/2024.

تفاصيل القرار

قـــرر، ( المادة الأولى ) يوقف التعامل مع شركة TUV NORD فرع هانجزو - الصين لمدة ستة أشهر وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، صدر فى 2/6/2024 وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت عدة قرارات لتنظيم عمليات التصدير والاستيراد بعد رصد مخالفات عدة شركات للقواعد الاستيرادية، ومنها ايضا قرار رقم 272 لسنة 2024 بشأن وقف التعامل نهائيًا مع شركة TUV Rheinland فرع الهند