مشروعات صديقة للبيئة والقطار السياحي.. أبرز اتفاقيات "النقل" بمؤتمر الاستثمار الأوروبي

وقَّعت وزارة النقل عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر الصديقة للبيئة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن التعاون في دعم المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل.

ووقَّع عن الجانب المصري الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وعن الجانب الإيطالي السيدة ميكال رون الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية بهيئة تنمية الصادرات الإيطالية.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام والتوسع في مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، حيث يتم استكمال شبكة مترو الأنفاق وتنفيذ عدد من وسائل النقل الأخضر صديق البيئة لأول مره علي أرض مصر وهي شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق وغرب النيل، وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

قطار حارس النيل

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة توقيع اتفاقية شروط واحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الايطالية بشان إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر فى مصر "قطار حارس النيل " حيث وقع عن الجانب المصري المهندس محمد عامر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن الجانب الإيطالي اباولو بارليتا الرئيس التنفيذي لشركة ARSENALE S. P. A، وصرح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي فى ظل النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها مرفق السكك الحديدية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكافة قطاعاته ومنها قطاع الوحدات المتحركة الذي شهد خلال الفترة السابقة تطويرا وتحديثا كبيرا مشيرا الى ان اطلاق مشروع القطار السياحي الفاخر سيمثل استكمالًا لدعم اسطول الوحدات المتحركة بالهيئة بمختلف أنواع القطارات لافتا الى ان هذا القطار السياحي الفاخر سيكون بتصميم داخلي وشكل خارجي يعكس حضارة الدولة مع الالتزام بالمواصفات العالمية ويتكون القطار من 15 عربة و40 كابينة مقسمة إلى ثلاث فئات مختلفة: ديلوكس، وجناح، وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكبًا مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها على متن القطار. حيث سيمثل القطار مزيجًا بين الترفيه والرفاهية والفخامة، وستكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة بفضل الخدمات المزودة بالقطار، وسيكون لهذا القطار تأثيرا إيجابيا مميزا على القطاع السياحي، والسائحين للتعرف على تاريخ مصر المتنوع والاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة والمعالم الموجودة بمصر من خلال قطار فاخر به كل وسائل الراحة والرفاهية.

زيارة المعالم السياحية

جدير بالذكر أن هذا القطار الفاخر سيتم تنفيذه بنظام استثماري علي نفقة الشركة الايطالية من عربات مجددة على اعلى مستوى من الرفاهية بما يتوافق مع المعايير الفنية المصرية، ومخطط أن تنقل رحلة القطار الركاب في تجربة مميزة من القاهرة (مدينة الألف مئذنة) الغنية بالعمارة الفريدة والمعالم الأثرية أحد أكبر المدن على الأرض وواحدة من أغنى المدن ثقافيًا وعلى طوال نهر النيل تستمر الرحلة مع أحد أقدم المدن على الكوكب (الأقصر) وسيتم التوقف بها لزيارة المعالم السياحية، وستستمر الرحلة إلى أسوان التى تشتهر بتراثها الفني والتقليدي فى الصناعات اليدوية، وبحيرة ناصر (أكبر بحيرة صناعية فى العالم ) فى رحلة تستغرق ثلاثة أيام وليلتين.

وتعتبر شركة أرسينال الايطالية من الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المنتجعات السياحية والفنادق فى أهم الوجهات السياحية فى ايطاليا بالاشتراك مع أفخم مالكي ومشغلي الفنادق العالمية الفاخرة و تهدف من هذا المشروع تطوير وإدارة أول أسطول سياحي فاخر من القطارات مشابه لفكرة الرحلات النيلية للتمتع بالمعالم السياحية بمصر التى يتم تبنى تلك الفكرة بها مثل ايطاليا بقطار "لادولتشى فيتا"

دعم المشروعات الصديقة للبيئة

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة توقيع اتفاقية شروط واحكام لتنفيذ اعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بخط الفردان -بئر العبد / بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة MERMEC الايطالية بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات حيث وقع على الإتفاقية عن الجانب المصري المهندس محمد عامر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومن جانب الشركة والسيد Angelo Petrosillo نائب رئيس شركة MERMEC الايطالية.

ويهدف المشروع إلى لتحكم في حركة مسير القطارات على طول الخط ويحتوي على عدة نظم حديثة ( نظام اشارات حديث (EIS) ونظام اتصالات يعتمد على تكنولوجيا كابلات الفايبر ونظام قوى كهربيه لتغذية الاشارات والاتصالات ونظام تسجيل للأعطال على مدار الساعة ونظام إلكترونى حديث لتشغيل عدد 13 مزلقان بالأضواء والأجراس والبوابات الأوتوماتيكية ونظام حديث للتحكم في الدخول الى غرف التحكم (Acess Control) ونظام عداد عجل (Axel counter).

تطوير سيناء وربطها بغرب القناة

وأكد وزير النقل أنه فى إطار إهتمام الدولة بتطوير سيناء وربطها بغرب القناة من خلال خط سكة حديد فقد بدأت وزارة النقل بإنشاء خط سكة حديد الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد بطول 144 كيلومتر حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في المسافة ما بين الفردان وبئر العبد بطول 100 كيلومتر بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وجاري العمل في نهو اعمال السكة في المسافة بين بالوظة وميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومتر وذلك لربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة السكة الحديد.

كما يجري تنفيذ الاعمال بين بئر العبد/ والعريش وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في اطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء.

تحديث نظم الإشارات والاتصالات

وأضاف الوزير أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يهدف الى زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط من خلال متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ومن خلال وجود نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من اى سيمافور فى حالات الطوارىء او الاعطال المفاجئة، علما بأنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الاشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالى 2000كم لزيادة معدلات السلامة والامان على مختلف خطوط السكة الحديدية.

جدير بالذكر شركة MERMEC الايطالية وهي شركة رائدة في مجال الإشارات والإتصالات بالإتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات وهي شركة مصرية رائدة في مجال الأعمال المدنية و الكهروميكانيكية لتوريد وتركيب والوضع بالتشغيل لأحدث نظم الأشارات والتي تعمل بنظام الأرتباط الألكتروني (EIS) التي تستخدم اعلى مستوى للسلامه (SiL4) وذلك لضمان سلامة مسير القطارات على هذا الخط الهام، مضيفا أنه تم وضع خطة لتدريب الكوادر البشرية مع شركة MERMEC الإيطالية اثناء تنفيذ منظومة الإشارات وتجدر الإشارة بأن الشركة الإيطالية سوف تقوم بالاستعانة ببعض مكونات نظم الإشارات الناتجة من تطوير أنظمة الإشارات بعد إعادة تأهيلها وذلك توفيرًا للعملة الأجنبية.

توقيع اتفاقيات ومذكرات بين وزارة النقل والجانب الايطالية

توقيع اتفاقيات ومذكرات بين وزارة النقل والجانب الايطالية

توقيع اتفاقيات ومذكرات بين وزارة النقل والجانب الايطالية

توقيع اتفاقيات ومذكرات بين وزارة النقل والجانب الايطالية

توقيع اتفاقيات ومذكرات بين وزارة النقل والجانب الايطالية