الأحد 30 يونيو 2024
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حكم صلاة التسابيح بالتفصيل الآن

صلاة التسابيح
صلاة التسابيح

أداء صلاة التسابيح فضل كبير من الله سبحانة وتعالي فهي تغفر الذنوب جميعها وتطهر القلوب من اي شئ متعلق بالدنيا، تعد صلاة التسابيح رحلة إيمانية فريدة، حيث تلامس الروح وتنير القلبَ بنورِ التسبيح والتكبيرِ فهي صلاة نافلة ذات فضلٍ عظيم، وتسمى أيضا صلاةَ التسبيح لكثرة التسبيحِ وتتميز صلاة التسابيحِ بتكرارِ التسبيح والتكبيرِ في كلِ ركعة، مما يضفي عليها جوا إيمانيا مميزا، ويساعد على الخشوعِ والتأملِ. كما أنها تؤدى في أي وقت من النهارِ أو الليل فيها في هذا التقرير إليكم حكم  صلاة التسابيح.  

حكم صلاة التسابيح

صلاة التسابيح مشروعةٌ مستحبةٌ عند مذهب الشافعية والحنفية وفقا للحديث الشريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه:

يا عباس يا عماه! ألا أعطيك! الّا أمنحك! ألا أحبوك! ألّا أفعل لك عشر خصال! إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال.

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أدعية صلاة التسابيح

في صلاة التسابيح نلتزم بالتسبيح على مدار أربع ركعات بتشهد واحد أو ركعتين بتشهد وتسليم وركعتين بتشهد وتسليم، ويكون نص التسبيح الذي نردده: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر.

-اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.

-اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملًا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك في النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها، حسن ظني بك، سبحان خالق النور، ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه.

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