الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الصحة» تطلق حملة «من بدرى أمان» للكشف المبكر عن 6 أورام سرطانية

من بدري أمان
من بدري أمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة، بعنوان «من بدري أمان» لمدة يوم واحد، بدء من صباح اليوم، لتكثيف العمل بمبادرات الصحة العامة، للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار «100 مليون صحة» وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، وتقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام (القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد)، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة ستبدأ عملها من الساعة (9 صباحًا حتى 5 مساءً) من نفس اليوم، وذلك من خلال 10 أماكن بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن أماكن تقديم الخدمة تشمل المناطق الطبية حي الأسمرات ودار السلام بالقاهرة، ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بالقليوبية، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، وببا ببني سويف، والمنطقة الطبي بأسيوط، وسوهاج، وفارسكور بدمياط، سنهور القبلية بالفيوم، مركز شباب سنهور بالبحيرة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وزارة الصحة والسكان من بدري أمان 6 أنواع من الأورام السرطانية 100 مليون صحة وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

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