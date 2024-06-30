حامد فارس: ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات الإخوان للسيطرة على الدول العربية

كشف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، عن الأثر الدولي والإقليمي لثورة 30 يونيو، وكيف قدمت مصر نموذجًا في قيادة الأمة العربية والتحول نحو الاستقرار والتمركز حول المصالح الوطنية وتغليب مصلحة الشعب الوطن.

إجهاض مخططات الجماعة الإرهابية للسيطرة على الدول العربية

وقال خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن ثورة 30 يونيو نجحت في إجهاض مخططات الجماعة الإرهابية للسيطرة على الدول العربية، حيث كانت هناك مخططات إرهابية للسيطرة على كل الدول العربية.

الإخوان جماعة مدعومة من جهات خارجية تسعى بشكل كبير لتفتيت الأوطان

وأضاف أن الإخوان جماعة مدعومة من جهات خارجية تسعى بشكل كبير لتفتيت الأوطان، ولا تؤمن بالدولة الوطنية القائمة على تعظيم المؤسسات وحفظ النسيج الوطني بين الشعب.

الجماعة كانت ترغب في تقسيم مصر وصناعة الفوضى في المنطقة

ولفت إلى أن الجماعة كانت ترغب في تقسيم مصر وصناعة الفوضى في المنطقة، كانت تعمل على إقامة إمارة سيناء، باعتبارها الخنجر الذي يستخدم لتدمير الدولة، وجاءت 30 يونيو كالضوء الذي رأى به المصريون كيفية الحفاظ على الدولة.

وختم: "لولا 30 يونيو لدخلنا في نفق مظلم، 30 يونيو نجحت في إنقاذ المنطقة التي كانت على شفا انهيار، بسبب جماعة حاولت القفز على السلطة في تونس، لكن الشعوب العربية اكتشفت مآرب الجماعة".

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