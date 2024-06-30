لإقامة مشروع عمراني.. "الإسكان" تعتمد المخطط العام لـ299 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1154 لسنة 2023 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 299.01 فدان الكائنة بالكيلو 46 يسار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة، لإقامة مشروع عمراني متكامل.

نص القرار

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1154 لسنة 2023 بتاريخ 27/12/2023 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 299.01 فدان بما يعادل 1256094.82م2، الكائنة بالكيلو 46 يسار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بمدينة سفنكس الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 165.64 فدان.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

تفاصيل القرار

وعلى عقد البيع النهائى المشهر برقم 1125 لسنة ٢٠٠٤ إمبابة - الجيزة وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (162) بتاريخ 20/12/2021 بالموافقة على توفيق الأوضاع من اللجان المختصة لتكون الأرض بالكامل جنوب ترعة مستقبل مصر نظرًا لتداخل مسار ترعة مستقبل مصر مع الأرض الأصلية وذلك بنطاق مدينة سفنكس الجديدة وفى ضوء المساحات النهائية التى يتم التعامل عليها وفقا للضوابط المذكورة تفصيلًا بالقرار ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٤٨٥) بتاريخ 8/6/2022 بشأن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفنكس الجديدة والمعتمد بالقرار الوزارى رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢٠ ؛ ووفقًا للمساحة الواردة من استشاري المدينة الناتجة بعد عمل المخطط التفصيلى للمنطقة مع تغيير نشاط استغلالها من زراعى إلى عمرانى متكامل بنظام التقنين النقدى ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٩٠٥٦) بتاريخ 28/11/2023 المرفق به الموقف المالي والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض محل القرار واللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والاعتماد ؛ وعلى النوتة الحسابية للمقننات المائية المقدمة من الشركة للمراجعة والاعتماد من القطاع المختص ؛ وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المقدمة من الشركة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات.

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة

قرر، مادة 1 - يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 299.01 فدان بما يعادل 1256094.82م2 الكائنة بالكيلو 46 يسار طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 165.64 فدان، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد الاتفاق المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 7/9/2022 وملحقيه المبرمين بتاريخي 18/5/2023، 27/9/2023، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاريوإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 3 - تلتزم الشركة بما جاء بالنوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة منها، وتلتزم بتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك. مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة. مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمني لتنفيذ مكونات المشروع لمراجعته واعتماده علي أن يكون تنفيذ المشروع بالكامل خلال ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة عدم الالتزام به لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. مادة 6 - تلتزم الشركة بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها المقامة على أرض المشروع.