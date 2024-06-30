في دورته الـ46.. إعلان جوائز المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

أُسدل الستار مساء أمس السبت، على فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46، التي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ 8 يونيو الحالي على مسرحي السامر، وقصر ثقافة روض الفرج، وشهد الحفل الختامي إعلان جوائز مهرجان فرق الأقاليم ومهرجان التجارب النوعية.

شهد حفل الختام حضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير، مدير عام المسرح، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين والإعلاميين وقيادات هيئة قصور الثقافة وأعضاء لجنتي التحكيم، وسط حضور وتغطية لوسائل الإعلام المتنوعة.

واستهلت الفعاليات ببهو المسرح بعرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية وقدمت فقرة التنورة علي آلات المزمار والطبول، أعقبه استعراض "المسرح للجمهور" بمشاركة فرقة بورفؤاد، أشعار أحمد رجب، ألحان زياد هجرس، استعراضات عمرو عجمي، فيديو ماكينج محمد البدري، إضاءة مايكل يعقوب، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية.

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان فرق الأقاليم المسرحية عن جوائز أفضل العروض المسرحية بالمهرجان، وحصد المركز الأول "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، والثاني "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، والثالث "السد" لفرقة قومية البحيرة، والرابع "اللعبة" لفرقة قومية سوهاج، ورأت اللجنة ترشيح العروض الأربعة لتمثيل الهيئة العامة لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته المقبلة.

أفضل أشعار

المركز الثالث: طارق علي عن عرض "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية

المركز الثاني: مسعود شومان عن عرضي "الثأر ورحلة العذاب" لقومية المنصورة و"الحياة حدوتة" لبيت ثقافة بور فؤاد

المركز الأول: أحمد زيدان عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

أفضل موسيقى

المركز الثالث: مناصفة بين بهاء صبحي عرض "اللعبة" لفرقة قومية سوهاج، محمد البرماوي عرض "ملحمة السراب" لفرقة قومية الشرقية

المركز الثاني: رفيق يوسف عن عرض "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية

المركز الأول: زياد هجرس عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

أفضل ملابس

المركز الثالث: نهاد السيد عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

المركز الثاني: شادى قطامش عن عرض "مريد" لفرقة قومية قنا

المركز الأول: أحمد عبد العزيز عن عرض "يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا

أفضل إضاءة

المركز الثالث: إسلام أبو عرب عن عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الثاني: أحمد طارق وجاسر الفرن عن عرض "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

المركز الأول: أحمد أمين عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

أفضل ديكور

المركز الثالث: فاطمة أبو الحمد عن عرضي "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، و"اللعبة" لفرقة قومية سوهاج

المركز الثاني: هنا عادل عن عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الأول: أحمد عبد العزيز عن عرض "يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا

أفضل تأليف

المركز الثاني: إسراء محبوب عن عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الأول: محمد علي إبراهيم عن عرض "دوار بحر" لفرقة عين حلوان

أفضل استعراض

المركز الثالث: إبراهيم كابو عن عرض "يا عزيز عينى" لفرقة المركز الثقافي بطنطا

المركز الثاني: شريف مبارك عن عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الأول: محمد بحيري عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

أفضل تمثيل

نساء:

المركز الثالث: مناصفة بين يوستينا هاني عن دورها في عرض "كيد البسوس" لفرقة بيت ثقافة سمالوط، مارينا أمير عن دورها في عرض "يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا

المركز الثاني: مناصفة بين مشيئة رياض عن دورها في عرض "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، نور رامز عن دورها في عرض "السد" لفرقة قومية البحيرة

المركز الأول: رنا خالد عن دورها في عرض "ملحمة السراب" لفرقة قومية الشرقية

رجال:

المركز الثالث: محمد بحيري عن دوره في عرض "الثأر ورحلة العذاب" لفرقة قومية المنصورة

المركز الثاني: مناصفة بين زياد عباس عن دوره في عرض "ابن الاية" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد، محمد أمين عن دوره في عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

المركز الأول: محمد نصر عن دوره في عرض "دوار بحر" لفرقة عين حلوان

أفضل إخراج



المركز الثالث: مناصفة بين مارك صفوت عن عرض "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، محمد عفيفي عن عرض "السد" لقومية البحيرة

المركز الثاني: حسام التوني عن عرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة

المركز الأول: إبراهيم الفرن عن عرض "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي

جوائز لجنة التحكيم الخاصة

عرض "كيد البسوس" لفرقة بيت ثقافة سمالوط لخصوصية العرض.

الأداء الجماعي لعرض "ابن الايه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد

ومنحت لجنة التحكيم جوائز التميز كالتالي:

"محمد نصر" عازف الكلارينت، والممثل "رافي مجدى"، و"سامح عثمان" عن الإعداد، و"محمد عاصم" التأليف الموسيقى والألحان عن عرض "ابن الاية" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد، والفنان "يوسف النقيب"، "إيمان فؤاد" عن الغناء المسرحي عن عرض "طبيب رغم أنفه"،والفنان "محمد فريد"، والفنانة "ميريهان علي"، و"هدير طارق" في الغناء والعزف، والفنان "أحمد عمار"، والتدقيق اللغوي "د. مدحت عيسى" عن عرض "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي،و "كيرلس ظريف" عن المكياج، والتمثيل "مصطفى غانم" عن عرض "التحول" لفرقة قصر ثقافة ابنوب المسرحية.