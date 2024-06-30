الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

طقس حار
طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسنشهد هذه الفترة طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

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انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد اليوم الأحد، لانخفاض طفيف في درجات الحرارة من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما يشهد اليوم استمرار ارتفاع طفيف فى نسب الرطوبة.

حالة الطقس غدًا 

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدا الإثنين،  طقس حار رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد  وطقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء ومعتدل  الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى تتراوح بين 65 الي 80 للعظمي ومن 25:60%.

ويوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج  من 1.5:2.5 متر وسرعة الرياح من 40:50 كم/س.

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

تشهد المحافظات طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأفادت "الهيئة"، بأن المحافظات تشهد ارتفاع نسب الرطوبة؛ ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وقالت إن حالة الطقس تشهد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

شهد طقس الإسكندرية موجة حارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية، مع ارتفاع لافت في درجة الرطوبة في عدة مدن ساحلية.

أما حالة البحر المتوسط، فقد كانت معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح من اتجاه شمالي غربي.

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