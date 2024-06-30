الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

مدبولي
مدبولي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي،  رئيس الوزراء ، أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات السالفة الذكر، ونجحت في اتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجادة خلال الفترة الماضية وكان من أبرزها، استقرار سعر صرف النقد الأجنبي ودعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر بها موانئ بحرية ومطارات وطرق دولية، وكل ذلك يصاحبه استثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى العمل على المراكز اللوجستية الاقتصادية في مناطق قناة السويس، والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، من أجل العمل على جذب الاستثمارات.

عدد الشركات الأوروبية العاملة في مصر تبلغ 3300 شركة

وشدد رئيس مجلس الوزراء على استهداف تحقيق توازن أكبر مع الجانب الأوروبي، من خلال زيادة حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون مع عدد أكبر من البلدان الأوروبية، لافتًا إلى أن هناك مشروعًا للربط الكهربائي بين مصر واليونان. 

ونوه بأن: عدد الشركات الأوروبية العاملة في مصر تبلغ 3300 شركة ونستهدف الوصول إلى 5 آلاف شركة، على الأقل.

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رئيس الوزراء يلقى كلمة افتتاحية فى مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

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رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى التجارة والاستثمار

وأشار إلى بناء آلية الفترة المقبلة من شأنها أن تعطي للشباب فرصة جيدة للسفر لأوروبا بطريقة شرعية، موضحًا أن مصر لديها قصة نجاح رائعة في هذا المجال.

ويعد المؤتمر بمثابة منصة لمذكرات التفاهم وتوقيع الصفقات بين كيانات القطاعين العام والخاص المصرية والأوروبية، ويستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.

مصطفى مدبولى برنامج الإصلاح الاقتصادي سعر صرف النقد الأجنبي القطاع الخاص الاتحاد الأوروبي

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