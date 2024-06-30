"ولاد رزق 3" يواصل جنى الأرباح.. 4.1 مليون جنيه إيرادات الفليم أمس السبت

يواصل فيلم ولاد رزق 3 القاضية، بطولة النجم أحمد عز، النجاح الذى يحققه يوميًا في صراع الإيرادات بشباك التذاكر المصرية، إذ حقق أمس السبت، إيرادات جيدة بلغت 4.126.123 جنيه؛ ليظل متصدرًا بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

إيرادات "ولاد رزق 3" أمس السبت

ويقترب فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" من تحقيق 200 مليون جنيه، إجمالي إيراداته في أقل من 20 يوم عرض.

ولاد رزق 3، من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية، ويتناول قصة أشقاء يقومون بعمليات إجرامية ولكن يقررون التوبة، ويعمل كل منهم في مجال مختلف، قبل أن يعودوا مجددًا لتنفيذ مهمة إجرامية أخيرة كبيرة، بسبب أزمة مادية تكشف عنها الأحداث، والمهمة هي سرقة ساعة الملاكم العالمي تايسون فيوري، ويقدم أحمد عز شخصية رضا رزق وهو الشقيق الأكبر بين ولاد رزق ويقود عملياتهم.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3- القاضية

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

صناع وأبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية

فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.