أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفدرالية

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة النادي وحقيقة تغريمه مبلغ مالي كبير على خلفية أحداث مباراة بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد توّج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

حقيقة تغريم الزمالك نصف مليون دولار بعد أحداث مباراة الكونفدرالية

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لا أساس من الصحة بشأن تغريم الزمالك، والحديث عن العقوبات كلام مغرض، هدفه النيل من استقرار النادي".

وأضاف: "بمجرد الفوز بالكونفدرالية، والإعلام يتحدث عن عقوبات الزمالك المنتظرة على الزمالك، وللأسف هذا الكلام غير صحيح".

وتابع: "مَنْ قال إن الزمالك تم تغريمه نصف مليون دولار بسبب سوء التنظيم في نهائي الكونفدرالية؟ هذا الحديث خرج من مصريين وليس من بلد آخر للأسف".

آخر تطورات أزمة الزمالك بعد رفض مواجهة الأهلي

وعن أزمة مباراة الزمالك والأهلي، قال أحمد سليمان: "لا نفكر في طلب عودة مباراة الأهلي".

وأكد: "لم نخشى من الأهلي؛ لأننا الأفضل فنيًا، ونجحنا في الفوز عليه في آخر مواجهة".

وواصل: "الزمالك كان متفوقًا على الأهلي في نهائي الكأس رغم الخسارة، وأيضا في مباراة الدور الأول من الدوري، لذلك نحن لا نخشى مواجهته مثلما يحاول البعض تصوير الموقف".

وأفاد: "الزمالك راضي بنسبة 80% عن تحقيق مطالبه، وهذا كان الغرض من عدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي، هو تحقيق مطالب النادي وليس تحديًا".

واختتم أحمد سليمان تصريحاته، مُشددًا: "الموقف الذي اتخذه الزمالك هذه المرة، هو لصالح الكرة المصرية وكل الفرق".

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة.

وبعد رفض الزمالك خوض لقاء القمة أمام الأهلي، تم اعتباره خاسرًا بنتيجة 2-0، مع خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم الجاري.