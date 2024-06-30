السيسى: سنواصل طريق التنمية والنهضة ولا رجعة عن تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر- رغم التحديات- تواصل طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة في مسار تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وقال الرئيس السيسي- خلال كلمة، اليوم الأحد؛ بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو 2013- إننا "نقف اليوم على أرض صلبة دولة؛ مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.. دولة؛ تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من المواني، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

فترة عصيبة من الفوضى والدمار

وأضاف أن "مصر تحتفل اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.. التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.. اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم، رغم كل الصعاب والتحديات، بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري، وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل، حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة".

وتابع: "منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا، بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة، بعد أن كادت تعصف بها الرياح".

واستطرد الرئيس السيسي: "خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر، وجسامة التضحيات، وبنينا أساسًا تنمويًا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء، لم نترك قطاعا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، لم نهب المسئولية ولم نتجنبها، مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم".