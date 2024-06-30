الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيسى: سنواصل طريق التنمية والنهضة ولا رجعة عن تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين

السيسي
السيسي

أكد الرئيس  عبدالفتاح السيسي، أن مصر- رغم التحديات- تواصل طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة في مسار تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وقال الرئيس السيسي- خلال كلمة، اليوم الأحد؛ بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو 2013- إننا "نقف اليوم على أرض صلبة دولة؛ مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.. دولة؛ تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من المواني، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

فترة عصيبة من الفوضى والدمار

وأضاف أن "مصر تحتفل اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.. التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.. اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم، رغم كل الصعاب والتحديات، بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري، وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل، حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة".

txt

السيسي: مصر أغاثت الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم

txt

الرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية ومحاولات خطف البلد

وتابع: "منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا، بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة، بعد أن كادت تعصف بها الرياح".

واستطرد الرئيس السيسي: "خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر، وجسامة التضحيات، وبنينا أساسًا تنمويًا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء، لم نترك قطاعا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، لم نهب المسئولية ولم نتجنبها، مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم".

عبدالفتاح السيسي طريق التنمية والنهضة الأمن والاستقرار شبكة استراتيجية من المواني ثورة الثلاثين من يونيو

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية ومحاولات خطف البلد

السيسى: مصر أغاثت الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم

الأكثر قراءة

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

"اطمئنوا".. التعليم توجّه رسالة لطلاب الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

إحالة حكم مباراة الأهلى وفاركو للتحقيق بسبب إمام عاشور

إنجازات 30 يونيو.. "تفهنا العزب" في الغربية تتحول إلى قرية نموذجية بفضل "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه